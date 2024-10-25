Если вы хотите приготовить очень полезную и вкусную запеканку, выбирайте для этого самые простые овощи, например, свеклу, морковь, капусту, цветную капусту, брокколи, кабачки. Для более сытного варианта добавьте сыр, рыбу, мясо.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки с кабачков, с ветчиной и сыром.

Ингредиенты:

Кабачок или цуккини – 2 шт.

Соль, перец

Панировочные сухари – 150 г

Пармезан – 100г

Масло

Ветчина – 150 г

Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порежте колечками.

2. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном. Перемешать.

3. Форму смазать растительным маслом, выложить половину овощей и посыпьте пармезаном.

4. Выложите ветчину, сир и остальные овощи. Сверху посыпьте панировочными сухарями с оставшимся пармезаном и полейте маслом.

5. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: