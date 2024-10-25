Полезная запеканка из кабачка, с сыром и ветчиной: рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Полезная запеканка из кабачка, с сыром и ветчиной: рецепт легкого блюда

Если вы хотите приготовить очень полезную и вкусную запеканку, выбирайте для этого самые простые овощи, например, свеклу, морковь, капусту, цветную капусту, брокколи, кабачки. Для более сытного варианта добавьте сыр, рыбу, мясо.

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Вкусная и легкая запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки с кабачков, с ветчиной и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок или цуккини – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Пармезан – 100г
  • Масло
  • Ветчина – 150 г
  • Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порежте колечками.

Кабачок для блюда

2. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном. Перемешать.

Кабачки с сыром

3. Форму смазать растительным маслом, выложить половину овощей и посыпьте пармезаном.

Приготовление запеканки

4. Выложите ветчину, сир и остальные овощи. Сверху посыпьте панировочными сухарями с оставшимся пармезаном и полейте маслом.

Сколько готовить запеканку в духовке

5. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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