Полезная запеканка из кабачка, с сыром и ветчиной: рецепт легкого блюда
Если вы хотите приготовить очень полезную и вкусную запеканку, выбирайте для этого самые простые овощи, например, свеклу, морковь, капусту, цветную капусту, брокколи, кабачки. Для более сытного варианта добавьте сыр, рыбу, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки с кабачков, с ветчиной и сыром.
Ингредиенты:
- Кабачок или цуккини – 2 шт.
- Соль, перец
- Панировочные сухари – 150 г
- Пармезан – 100г
- Масло
- Ветчина – 150 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Кабачок и цуккини порежте колечками.
2. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном. Перемешать.
3. Форму смазать растительным маслом, выложить половину овощей и посыпьте пармезаном.
4. Выложите ветчину, сир и остальные овощи. Сверху посыпьте панировочными сухарями с оставшимся пармезаном и полейте маслом.
5. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.
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