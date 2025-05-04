Наггетсы считаются достаточно жирным и калорийным фастфудом. Но такое блюдо можно сделать даже полезным, если не использовать растительное масло. После погружения мясных кусочков в кляр отправьте их в мультипечь или обычную духовку.

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Идея приготовления полезных нагетсов без масла опубликована на странице фудблогера Валентины Сачук (valentinka sachuk) в Instagram. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль/перец

соевый соус

паприка – 1 ст.л.

мука – 200 г

кукурузные хлопья – 250 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать большими кубиками.

2. К мясу добавить все любимые специи.

3. В тарелке взбить вилкой 2 яйца.

4. Окунуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.

5. Выложить в мультипечь.

6. Жарить при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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