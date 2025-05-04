Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

Наггетсы считаются достаточно жирным и калорийным фастфудом. Но такое блюдо можно сделать даже полезным, если не использовать растительное масло. После погружения мясных кусочков в кляр отправьте их в мультипечь или обычную духовку.

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Идея приготовления полезных нагетсов без масла опубликована на странице фудблогера Валентины Сачук (valentinka sachuk) в Instagram. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок.

Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль/перец
  • соевый соус
  • паприка – 1 ст.л.
  • мука – 200 г
  • кукурузные хлопья – 250 г

Способ приготовления:

Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

1. Куриное филе порезать большими кубиками.

Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

2. К мясу добавить все любимые специи.

Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

3. В тарелке взбить вилкой 2 яйца.

4. Окунуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.

Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд

5. Выложить в мультипечь.

6. Жарить при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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