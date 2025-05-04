Видео дня
Полезные нагетсы без масла: как приготовить безопасный фастфуд
Наггетсы считаются достаточно жирным и калорийным фастфудом. Но такое блюдо можно сделать даже полезным, если не использовать растительное масло. После погружения мясных кусочков в кляр отправьте их в мультипечь или обычную духовку.
Идея приготовления полезных нагетсов без масла опубликована на странице фудблогера Валентины Сачук (valentinka sachuk) в Instagram. Важно добавить достаточно специй, а также чеснок.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль/перец
- соевый соус
- паприка – 1 ст.л.
- мука – 200 г
- кукурузные хлопья – 250 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать большими кубиками.
2. К мясу добавить все любимые специи.
3. В тарелке взбить вилкой 2 яйца.
4. Окунуть кусочек курицы в яичную смесь, затем в панировку.
5. Выложить в мультипечь.
6. Жарить при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: