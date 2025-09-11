Полезные наггетсы из кабачков с сыром в духовке: делимся простым рецептом
Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных снеков. Для того, чтобы например, наггетсы были хрустящими, готовьте их в панировочных сухарях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных нагеттсов из кабачков, с сыром и сухарями.
Ингредиенты:
- Кабачки или цукини 2 шт
- Пармезан или твердый сыр 100 г
- Панировочные сухари 3 ст.л
- Масло растительное 3 ст.л
- Соль по вкусу
- Паприка 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте брусочками, как на картофель фри.
2. Добавьте специи, соль, и масло, сухари и тертый сыр, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся смесью.
3. Выложите в форму и присыпьте еще сверху сыром. Запекайте при 200C примерно 20-25 минут до золотистой корочки.
Вкусно будет как гарнир к мясу или рыбе или как легкое самостоятельное блюдо, снек. Подайте с йогуртовым или чесночным соусом!
