Полезные наггетсы из кабачков с сыром в духовке: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Полезные наггетсы из кабачков с сыром в духовке: делимся простым рецептом

Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных снеков. Для того, чтобы например, наггетсы были хрустящими, готовьте их в панировочных сухарях. 

Видео дня
Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных нагеттсов из кабачков, с сыром и сухарями. 

Ингредиенты:

  • Кабачки или цукини 2 шт
  • Пармезан или твердый сыр 100 г
  • Панировочные сухари 3 ст.л
  • Масло растительное 3 ст.л
  • Соль по вкусу
  • Паприка 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Кабачки помойте и нарежьте брусочками, как на картофель фри.

Кабачки для блюда

2. Добавьте специи, соль, и масло, сухари и тертый сыр, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся смесью.

Кабачки со специями

3. Выложите в форму и присыпьте еще сверху сыром. Запекайте при 200C примерно 20-25 минут до золотистой корочки.

Сколько готовить кабачки

Вкусно будет как гарнир к мясу или рыбе или как легкое самостоятельное блюдо, снек. Подайте с йогуртовым или чесночным соусом!

Готовые наггетсы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты