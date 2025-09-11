Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных снеков. Для того, чтобы например, наггетсы были хрустящими, готовьте их в панировочных сухарях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных нагеттсов из кабачков, с сыром и сухарями.

Ингредиенты:

Кабачки или цукини 2 шт

Пармезан или твердый сыр 100 г

Панировочные сухари 3 ст.л

Масло растительное 3 ст.л

Соль по вкусу

Паприка 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте брусочками, как на картофель фри.

2. Добавьте специи, соль, и масло, сухари и тертый сыр, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся смесью.

3. Выложите в форму и присыпьте еще сверху сыром. Запекайте при 200C примерно 20-25 минут до золотистой корочки.

Вкусно будет как гарнир к мясу или рыбе или как легкое самостоятельное блюдо, снек. Подайте с йогуртовым или чесночным соусом!

