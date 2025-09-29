Куриная печень – отличный продукт для приготовления не только салатов и паштетов, но также из нее поучатся очень вкусные котлеты из печени и отбивные. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке на 20-30 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных котлет из куриной печени.

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль и перец – по вкусу

Мука – 4-5 ст л.

Способ приготовления:

1. Для начала делаем зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на мелкую терку. Жарим это все на растительном масле. Пока овощи жарятся нарежем печень.

2. Куриную печень нарезаем мелко. Можно перебить блендером, но все же лучше резать, потому что тогда может понадобиться больше муки. И классно когда консистенция именно кусочками. Если нужно, то зачистите ее от желтых прожилок. Добавляем к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку. Все хорошо перемешаем.

3. Сначала пожарьте одну штуку и попробуйте ее на соль и держит ли форму. Если нет, то добавьте 5-ю ложку муки.

4. Выкладываем котлетки на очень горячую сковороду. Жарим с двух сторон на среднем, ближе к минимальному огню обязательно под крышкой!

