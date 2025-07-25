Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих вкусных и сытных блюд. А также из них получатся полезные снеки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих кабачковых стрипсов, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

кабачки

специи любые

мука

яйцо

соль

тертый сыр

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте брусками.

2. Кляр: к тертому сыру добавьте специи, сухари, соль.

3. Взбейте яйца, обмокните кабачки в яйцо, затем обваляйте в кляре и в духовку.

Подавайте с соусами!

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