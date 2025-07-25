Полезные стрипсы с кабачков в хрустящем кляре: рецепт вкусных домашних стеков

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Полезные стрипсы с кабачков в хрустящем кляре: рецепт вкусных домашних стеков

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих вкусных и сытных блюд. А также из них получатся полезные снеки.

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих кабачковых стрипсов, которые готовятся элементарно. 

Ингредиенты:

  • кабачки
  • специи любые 
  • мука
  • яйцо
  • соль
  • тертый сыр
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте брусками.

Кабачки для блюда

2. Кляр: к тертому сыру добавьте специи, сухари, соль.

Кляр для кабачков

3. Взбейте яйца, обмокните кабачки в яйцо, затем обваляйте в кляре и в духовку.

Сколько готовить кабачки

Подавайте с соусами!

Готовое блюдо

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