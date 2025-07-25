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Полезные стрипсы с кабачков в хрустящем кляре: рецепт вкусных домашних стеков
Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих вкусных и сытных блюд. А также из них получатся полезные снеки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих кабачковых стрипсов, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- кабачки
- специи любые
- мука
- яйцо
- соль
- тертый сыр
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте брусками.
2. Кляр: к тертому сыру добавьте специи, сухари, соль.
3. Взбейте яйца, обмокните кабачки в яйцо, затем обваляйте в кляре и в духовку.
Подавайте с соусами!
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