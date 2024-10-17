Полезный белковый салат для ужина: из чего приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными продуктами для этого могут быть – куриное филе, яйца, свежие овощи, зелень, сыр. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата для ужина, из филе, со свежими огурцами и сухариками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриное филе(или ветчина)
  • 2 больших огурца 
  • 2 яйца
  • консервированная кукуруза
  • сухарики
  • майонез или любая любимая заправка

Способ приготовления:

1️. Нарежьте отварное филе или ветчину. К ней добавьте нарезанную соломкой свежий или маринованный огурец, консервированную кукурузу, 2 отварных яйца.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте домашние сухарики.

Приготовление блюда

3. Заправьте домашним майонезом, можно заменить сметанным или йогуртовым соусом. Смешайте перед самой подачей, чтобы сухарики не размокли.

Готовый салат

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