Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными продуктами для этого могут быть – куриное филе, яйца, свежие овощи, зелень, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата для ужина, из филе, со свежими огурцами и сухариками.

Ингредиенты:

куриное филе(или ветчина)

2 больших огурца

2 яйца

консервированная кукуруза

сухарики

майонез или любая любимая заправка

Способ приготовления:

1️. Нарежьте отварное филе или ветчину. К ней добавьте нарезанную соломкой свежий или маринованный огурец, консервированную кукурузу, 2 отварных яйца.

2. Добавьте домашние сухарики.

3. Заправьте домашним майонезом, можно заменить сметанным или йогуртовым соусом. Смешайте перед самой подачей, чтобы сухарики не размокли.

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