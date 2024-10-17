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Полезный белковый салат для ужина: из чего приготовить вкусное блюдо
Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными продуктами для этого могут быть – куриное филе, яйца, свежие овощи, зелень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата для ужина, из филе, со свежими огурцами и сухариками.
Ингредиенты:
- куриное филе(или ветчина)
- 2 больших огурца
- 2 яйца
- консервированная кукуруза
- сухарики
- майонез или любая любимая заправка
Способ приготовления:
1️. Нарежьте отварное филе или ветчину. К ней добавьте нарезанную соломкой свежий или маринованный огурец, консервированную кукурузу, 2 отварных яйца.
2. Добавьте домашние сухарики.
3. Заправьте домашним майонезом, можно заменить сметанным или йогуртовым соусом. Смешайте перед самой подачей, чтобы сухарики не размокли.
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