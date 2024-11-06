Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для легкого перекуса, выбирайте для этого сезонные овощи, осенью это свекла, тыква, морковь, сельдерей, перец, зелень, яблоки, чернослив. А если эти овощи смешать, вы получите очень полезный и вкусный салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного детокс салата из свеклы, моркови и огурцов.

Ингредиенты:

Свекла отварная 4 шт.

Морковь по корейски 150 г (с приправами)

Лук зеленый по вкусу

Маринованные огурцы 100 г

Соль и перец по вкусу

Масло холодного отжима

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите и натрите.

2. Добавьте к нему морковь по-корейски, лук, огурцы, специи и масло, перемешайте и все готово.

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