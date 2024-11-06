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Полезный детокс салат для перекуса: из чего приготовить легкое блюдо
Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для легкого перекуса, выбирайте для этого сезонные овощи, осенью это свекла, тыква, морковь, сельдерей, перец, зелень, яблоки, чернослив. А если эти овощи смешать, вы получите очень полезный и вкусный салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного детокс салата из свеклы, моркови и огурцов.
Ингредиенты:
- Свекла отварная 4 шт.
- Морковь по корейски 150 г (с приправами)
- Лук зеленый по вкусу
- Маринованные огурцы 100 г
- Соль и перец по вкусу
- Масло холодного отжима
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите и натрите.
2. Добавьте к нему морковь по-корейски, лук, огурцы, специи и масло, перемешайте и все готово.
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