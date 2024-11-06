Полезный детокс салат для перекуса: из чего приготовить легкое блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Полезный детокс салат для перекуса: из чего приготовить легкое блюдо

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для легкого перекуса, выбирайте для этого сезонные овощи, осенью это свекла, тыква, морковь, сельдерей, перец, зелень, яблоки, чернослив. А если эти овощи смешать, вы получите очень полезный и вкусный салат. 

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного детокс салата из свеклы, моркови и огурцов. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла отварная 4 шт. 
  • Морковь по корейски 150 г (с приправами)
  • Лук зеленый по вкусу
  • Маринованные огурцы 100 г
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло холодного отжима

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите и натрите.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте к нему морковь по-корейски, лук, огурцы, специи и масло, перемешайте и все готово.

Готовый салат

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