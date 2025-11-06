Все рецепты
Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет зелень, сезонные овощи, а сытости блюду придадут морепродукты, мясо, например, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого фитнес салата из зелени и помидоров.
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 1/2 куриного отварного филе
- 100 г твердого сыра
- 7-8 томатов коктейльных или 2 обычные средние
- 1 упаковка салата
- 3-4 ст.л. кукурузы
Соус:
- 3 ст.л. сметаны, по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока, соль, 1 ч.л. французской горчицы
Способ приготовления:
1. Порежьте филе и овощи, сыр натрите.
2. Соус: смешайте все для соуса.
3. Соберите салат – смешайте все ингредиенты, полейте соусом и перемешайте.
