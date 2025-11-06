Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
6
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет зелень, сезонные овощи, а сытости блюду придадут морепродукты, мясо, например, филе. 

Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого фитнес салата из зелени и помидоров. 

Ингредиенты на порцию для 2-х:

  • 1/2 куриного отварного филе
  • 100 г твердого сыра
  • 7-8 томатов коктейльных или 2 обычные средние
  • 1 упаковка салата
  • 3-4 ст.л. кукурузы

Соус:

  • 3 ст.л. сметаны, по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока, соль, 1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления: 

1. Порежьте филе и овощи, сыр натрите.

Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Соус: смешайте все для соуса.

Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда

3. Соберите салат – смешайте все ингредиенты, полейте соусом и перемешайте.

Полезный фитнес-салат за 2 минуты: самый простой рецепт вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты