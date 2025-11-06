Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет зелень, сезонные овощи, а сытости блюду придадут морепродукты, мясо, например, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого фитнес салата из зелени и помидоров.

Ингредиенты на порцию для 2-х:

1/2 куриного отварного филе

100 г твердого сыра

7-8 томатов коктейльных или 2 обычные средние

1 упаковка салата

3-4 ст.л. кукурузы

Соус:

3 ст.л. сметаны, по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока, соль, 1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления:

1. Порежьте филе и овощи, сыр натрите.

2. Соус: смешайте все для соуса.

3. Соберите салат – смешайте все ингредиенты, полейте соусом и перемешайте.

