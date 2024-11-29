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Полезный и легкий салат "Фанат" из зелени, овощей и сыра: есть можно на ночь
Листья салата, свежие овощи, сыр – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусного и полезного салата. Для яркого вкуса можно еще добавить оливки, креветки, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из зелени, со свежими овощами и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- Лист салата
- Огурец
- Черри
- Сыр Фета
- Зеленый горошек
- Черный молотый перец
- Оливковое масло
- Оливки
Способ приготовления:
1. Порвите листья салата, добавьте порезанные овощи, добавьте горошек, специи.
2. Сыр разомните руками, добавьте в салат и полейте маслом и добавьте оливки.
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