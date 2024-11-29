Листья салата, свежие овощи, сыр – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусного и полезного салата. Для яркого вкуса можно еще добавить оливки, креветки, зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из зелени, со свежими овощами и оливковым маслом.

Ингредиенты:

Лист салата

Огурец

Черри

Сыр Фета

Зеленый горошек

Черный молотый перец

Оливковое масло

Оливки

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата, добавьте порезанные овощи, добавьте горошек, специи.

2. Сыр разомните руками, добавьте в салат и полейте маслом и добавьте оливки.

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