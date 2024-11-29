Полезный и легкий салат "Фанат" из зелени, овощей и сыра: есть можно на ночь

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Листья салата, свежие овощи, сыр – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусного и полезного салата. Для яркого вкуса можно еще добавить оливки, креветки, зелень. 

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Сытный и вкусный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из зелени, со свежими овощами и оливковым маслом. 

Полезные овощи

Ингредиенты:

  • Лист салата
  • Огурец
  • Черри
  • Сыр Фета
  • Зеленый горошек
  • Черный молотый перец
  • Оливковое масло
  • Оливки 

Способ приготовления: 

1. Порвите листья салата, добавьте порезанные овощи, добавьте горошек, специи.

Ингредиенты для блюда

2. Сыр разомните руками, добавьте в салат и полейте маслом и добавьте оливки. 

Готовый салат

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