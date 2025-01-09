Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

После затяжных рождественско-новогодних праздников пришло время позаботиться о собственной фигуре и самочувствии. Поэтому следует добавить в рацион легкие и одновременно питательные блюда.

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Фудблогер с ником olena.foodblog в TikTok рассказала, как приготовить салат из свеклы. В результате, всего за несколько минут на вашем столе окажется полезное и легкое блюдо с интересной заправкой.

Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

Ингредиенты

  • Руккола
  • Свекла
  • Фета

Ингредиенты для заправки

  • Дижонская горчица – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Уксус бальзамический – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Рукколу выкладываем в глубокую емкость.

Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

2. Добавляем нарезанную удобным способом свеклу.

Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

3. Фету нарезаем кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.

4. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.

Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно

5. Перемешиваем и подаем на стол.

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