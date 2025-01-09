После затяжных рождественско-новогодних праздников пришло время позаботиться о собственной фигуре и самочувствии. Поэтому следует добавить в рацион легкие и одновременно питательные блюда.

Видео дня

Фудблогер с ником olena.foodblog в TikTok рассказала, как приготовить салат из свеклы. В результате, всего за несколько минут на вашем столе окажется полезное и легкое блюдо с интересной заправкой.

Ингредиенты

Руккола

Свекла

Фета

Ингредиенты для заправки

Дижонская горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Уксус бальзамический – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Рукколу выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем нарезанную удобным способом свеклу.

3. Фету нарезаем кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.

4. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.

5. Перемешиваем и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: