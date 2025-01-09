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Полезный и легкий салат из свеклы: чем заправить, чтобы было вкусно
После затяжных рождественско-новогодних праздников пришло время позаботиться о собственной фигуре и самочувствии. Поэтому следует добавить в рацион легкие и одновременно питательные блюда.
Фудблогер с ником olena.foodblog в TikTok рассказала, как приготовить салат из свеклы. В результате, всего за несколько минут на вашем столе окажется полезное и легкое блюдо с интересной заправкой.
Ингредиенты
- Руккола
- Свекла
- Фета
Ингредиенты для заправки
- Дижонская горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Уксус бальзамический – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Рукколу выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем нарезанную удобным способом свеклу.
3. Фету нарезаем кубиком и добавляем к остальным ингредиентам.
4. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.
5. Перемешиваем и подаем на стол.
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