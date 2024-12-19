Полезный и легкий салат с тунцем, авокадо и листьями салата: блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат, выбирайте для основы листья салата, а также свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте авокадо, креветки, мясо, сыр, яйца.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с тунцем, листьями салата и авокадо. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Микс салата
  • Авокадо – 1 шт.
  • Тунец – 1 банка
  • Черри – 10 шт. 
  • Оливковое масло – 2 ст.л примерно
  • Бальзамический уксус – по вкусу
  • Соль, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте помидоры и авокадо.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите в миску листья салата, добавьте помидоры и авокадо, тунец с маслом. Добавьте уксус, специи и масло, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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