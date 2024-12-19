Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат, выбирайте для основы листья салата, а также свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте авокадо, креветки, мясо, сыр, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с тунцем, листьями салата и авокадо.

Ингредиенты:

Микс салата

Авокадо – 1 шт.

Тунец – 1 банка

Черри – 10 шт.

Оливковое масло – 2 ст.л примерно

Бальзамический уксус – по вкусу

Соль, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры и авокадо.

2. Выложите в миску листья салата, добавьте помидоры и авокадо, тунец с маслом. Добавьте уксус, специи и масло, перемешайте и можно есть!

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