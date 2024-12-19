Видео дня
Полезный и легкий салат с тунцем, авокадо и листьями салата: блюдо для перекуса
Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат, выбирайте для основы листья салата, а также свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте авокадо, креветки, мясо, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с тунцем, листьями салата и авокадо.
Ингредиенты:
- Микс салата
- Авокадо – 1 шт.
- Тунец – 1 банка
- Черри – 10 шт.
- Оливковое масло – 2 ст.л примерно
- Бальзамический уксус – по вкусу
- Соль, сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры и авокадо.
2. Выложите в миску листья салата, добавьте помидоры и авокадо, тунец с маслом. Добавьте уксус, специи и масло, перемешайте и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: