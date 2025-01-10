Если вы хотите приготовить очень вкусный, полезный овощной салат, но, чтобы он был сытным, добавьте сыр, морепродукты, мясо, а также заправку из орехов, со специями и лимонным соком.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного овощного салата, с вкусной ореховой заправкой.

Ингредиенты:

Помидоры 3 шт

Огурец 1 шт

Красный лук 1/2 шт

Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка

Острый перец 1/2 шт

Заправка:

Грецкие орехи 3 ст.л

Помидоры черри 4 шт (или один крупный помидор)

Чеснок 1 зуб.

Кориандр 1/3 ч.л

Соль (по вкусу)

Сок лимона 1 ст.л

Оливковое масло 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Нарезаем овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.

2. Для заправки: добавляем ингредиенты в чашу блендера и измельчаем до однородной массы.

3. Смешайте заправку с овощами и хорошо перемешайте.

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