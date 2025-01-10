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Полезный и сытный грузинский салат с оригинальной заправкой: простой рецепт блюда для ужина
Если вы хотите приготовить очень вкусный, полезный овощной салат, но, чтобы он был сытным, добавьте сыр, морепродукты, мясо, а также заправку из орехов, со специями и лимонным соком.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного овощного салата, с вкусной ореховой заправкой.
Ингредиенты:
- Помидоры 3 шт
- Огурец 1 шт
- Красный лук 1/2 шт
- Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка
- Острый перец 1/2 шт
Заправка:
- Грецкие орехи 3 ст.л
- Помидоры черри 4 шт (или один крупный помидор)
- Чеснок 1 зуб.
- Кориандр 1/3 ч.л
- Соль (по вкусу)
- Сок лимона 1 ст.л
- Оливковое масло 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Нарезаем овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.
2. Для заправки: добавляем ингредиенты в чашу блендера и измельчаем до однородной массы.
3. Смешайте заправку с овощами и хорошо перемешайте.
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