Полезный и сытный грузинский салат с оригинальной заправкой: простой рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный, полезный овощной салат, но, чтобы он был сытным, добавьте сыр, морепродукты, мясо, а также заправку из орехов, со специями и лимонным соком. 

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Полезный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного овощного салата, с вкусной ореховой заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Помидоры 3 шт
  • Огурец 1 шт
  • Красный лук 1/2 шт
  • Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка
  • Острый перец 1/2 шт

Заправка:

  • Грецкие орехи 3 ст.л
  • Помидоры черри 4 шт (или один крупный помидор)
  • Чеснок 1 зуб. 
  • Кориандр 1/3 ч.л
  • Соль (по вкусу)
  • Сок лимона 1 ст.л
  • Оливковое масло 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. Нарезаем овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.

Овощи для салата

2. Для заправки: добавляем ингредиенты в чашу блендера и измельчаем до однородной массы.

Заправка из орехов

3. Смешайте заправку с овощами и хорошо перемешайте.

Готовый салат

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