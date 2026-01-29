Все рецепты
Полезный и вкусный гуакамоле из авокадо за 2 минуты: рецепт закуски на каждый день
Авокадо, помидоры и лук – лучший набор полезных продуктов для приготовления вкусных закусок, а также намазок, салатов. Еще из него получится вкусный десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидорами и соком лимона.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Томаты
- Синий лук
- Оливковое масло
- Сок лимона
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте авокадо, помидоры, лук.
2. Добавьте масло, сок лимона, специи и перемешайте.
3. Подсушите хлеб и подавайте с гуакамоле.
