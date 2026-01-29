Авокадо, помидоры и лук – лучший набор полезных продуктов для приготовления вкусных закусок, а также намазок, салатов. Еще из него получится вкусный десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидорами и соком лимона.

Ингредиенты:

Авокадо

Томаты

Синий лук

Оливковое масло

Сок лимона

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, помидоры, лук.

2. Добавьте масло, сок лимона, специи и перемешайте.

3. Подсушите хлеб и подавайте с гуакамоле.

