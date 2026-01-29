Полезный и вкусный гуакамоле из авокадо за 2 минуты: рецепт закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт закуски

Авокадо, помидоры и лук – лучший набор полезных продуктов для приготовления вкусных закусок, а также намазок, салатов. Еще из него получится вкусный десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле с помидорами и соком лимона.

Ингредиенты:

  • Авокадо
  • Томаты
  • Синий лук
  • Оливковое масло
  • Сок лимона
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте авокадо, помидоры, лук. 

2. Добавьте масло, сок лимона, специи и перемешайте.

3. Подсушите хлеб и подавайте с гуакамоле.

