Полезный и вкусный салат из авокадо и свежих овощей: рецепт блюда для перекуса

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для перекуса, используйте для этого свежие овощи, авокадо, яйца, креветки, рыбу, вареное филе, телятину.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидорами и мясом.

Ингредиенты:

Отварная телятина 300-400 г

Черри

Банка консервированной кукурузы

1 авокадо

Зелень(кинза, зеленый лук)

Сухарики (по желанию)

Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)

Для соуса:

Соевый соус

Масло

Лимон

Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1️. Нарежьте отварную телятину, помидоры и зелень.

2. Добавьте баночку консервированной кукурузы, одно нарезанное спелое авокадо, зеленый лук и заправьте соусом.

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