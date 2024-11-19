Полезный и вкусный салат из авокадо и свежих овощей: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для перекуса, используйте для этого свежие овощи, авокадо, яйца, креветки, рыбу, вареное филе, телятину.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидорами и мясом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Отварная телятина 300-400 г
  • Черри
  • Банка консервированной кукурузы
  • 1 авокадо
  • Зелень(кинза, зеленый лук)
  • Сухарики (по желанию)
  • Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)

Для соуса:

  • Соевый соус
  • Масло
  • Лимон
  • Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1️. Нарежьте отварную телятину, помидоры и зелень.

Мясо с овощами

2. Добавьте баночку консервированной кукурузы, одно нарезанное спелое авокадо, зеленый лук и заправьте соусом.

Готовый салат

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