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Полезный и вкусный салат из авокадо и свежих овощей: рецепт блюда для перекуса
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат для перекуса, используйте для этого свежие овощи, авокадо, яйца, креветки, рыбу, вареное филе, телятину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с помидорами и мясом.
Ингредиенты:
- Отварная телятина 300-400 г
- Черри
- Банка консервированной кукурузы
- 1 авокадо
- Зелень(кинза, зеленый лук)
- Сухарики (по желанию)
- Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)
Для соуса:
- Соевый соус
- Масло
- Лимон
- Чайная ложка горчицы
Способ приготовления:
1️. Нарежьте отварную телятину, помидоры и зелень.
2. Добавьте баночку консервированной кукурузы, одно нарезанное спелое авокадо, зеленый лук и заправьте соусом.
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