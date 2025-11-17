Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
591
Рецепт салата

Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Стоит отметить, что свекла также хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, грибами и квашеной капустой.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком. 

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

Ингредиенты: 

  • свекла вареная
  • сельдь 
  • лук фиолетовый
  • горошек
  • лук зеленый
  • масло 
  • специи 

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, порежьте произвольно. Лук полукольцами.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

2. Сельдь и лук зеленый нарежьте мелко.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

3. Добавьте горошек, масло и специи, перемешайте.

Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты