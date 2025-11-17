Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Стоит отметить, что свекла также хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, грибами и квашеной капустой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

свекла вареная

сельдь

лук фиолетовый

горошек

лук зеленый

масло

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте произвольно. Лук полукольцами.

2. Сельдь и лук зеленый нарежьте мелко.

3. Добавьте горошек, масло и специи, перемешайте.

