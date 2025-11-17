Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся рецептом
Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Стоит отметить, что свекла также хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, грибами и квашеной капустой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- сельдь
- лук фиолетовый
- горошек
- лук зеленый
- масло
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте произвольно. Лук полукольцами.
2. Сельдь и лук зеленый нарежьте мелко.
3. Добавьте горошек, масло и специи, перемешайте.
