Полезный новогодний салат из зелени, рыбы, авокадо: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Руккола, авокадо и рыба – лучшие продукты для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять такие блюда лучше всего маслом, соевым соусом или соусом терияки.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и простого в приготовлении салата с рыбой, авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 50 г рукколы
  • 4-5 томатов черри
  • 100 г слабосоленой рыбы
  • 1 авокадо
  • 1 огурец

Для крем-сыра:

  • 50 г крем-сыра
  • 10 г сливок 33%, соль

Для соуса:

  • 3 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте их крем-сыром, сверните в рулетик.

Рулетики из огурцов

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху томаты, рыбу, авокадо и рулетики из огурца.

Приготовление салата

3. Полейте соусом и присыпьте кунжутом!

Готовый салат

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