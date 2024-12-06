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Полезный новогодний салат из зелени, рыбы, авокадо: рецепт блюда за 10 минут
Руккола, авокадо и рыба – лучшие продукты для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять такие блюда лучше всего маслом, соевым соусом или соусом терияки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и простого в приготовлении салата с рыбой, авокадо.
Ингредиенты:
- 50 г рукколы
- 4-5 томатов черри
- 100 г слабосоленой рыбы
- 1 авокадо
- 1 огурец
Для крем-сыра:
- 50 г крем-сыра
- 10 г сливок 33%, соль
Для соуса:
- 3 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте их крем-сыром, сверните в рулетик.
2. Выложите на блюдо рукколу, сверху томаты, рыбу, авокадо и рулетики из огурца.
3. Полейте соусом и присыпьте кунжутом!
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