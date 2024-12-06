Руккола, авокадо и рыба – лучшие продукты для приготовления вкусных и полезных салатов. Заправлять такие блюда лучше всего маслом, соевым соусом или соусом терияки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и простого в приготовлении салата с рыбой, авокадо.

Ингредиенты:

50 г рукколы

4-5 томатов черри

100 г слабосоленой рыбы

1 авокадо

1 огурец

Для крем-сыра:

50 г крем-сыра

10 г сливок 33%, соль

Для соуса:

3 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами огурец, смажьте их крем-сыром, сверните в рулетик.

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху томаты, рыбу, авокадо и рулетики из огурца.

3. Полейте соусом и присыпьте кунжутом!

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