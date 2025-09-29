Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом
Осень – период разнообразных полезных овощей. Их можно очень вкусно совместить в одном салате. Продукты для этого стоит запечь – так они сохранят всю свою питательность, выйдут очень сочными и ароматными. К тому же, для заправки хватит только масла.
Идея приготовления вкусного салата из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны
- перец сладкий
- чеснок
- зелень петрушки
- масло и молотый черный перец
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Баклажаны и сладкий перец завернуть в фольгу.
2. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут.
3. Вынуть из духовки и, когда они немного остынут, почистить кожуру.
4. Нарезать произвольно, добавить к ним нарезанную зелень, измельченный чеснок.
5. Также добавить соль, молотый черный перец.
6. Заправить растительным маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: