Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

Осень – период разнообразных полезных овощей. Их можно очень вкусно совместить в одном салате. Продукты для этого стоит запечь – так они сохранят всю свою питательность, выйдут очень сочными и ароматными. К тому же, для заправки хватит только масла.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • перец сладкий
  • чеснок
  • зелень петрушки
  • масло и молотый черный перец
  • растительное масло

Способ приготовления:

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

1. Баклажаны и сладкий перец завернуть в фольгу.

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

2. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут.

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

3. Вынуть из духовки и, когда они немного остынут, почистить кожуру.

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

4. Нарезать произвольно, добавить к ним нарезанную зелень, измельченный чеснок.

Полезный осенний салат из запеченных овощей: отличная альтернатива рецептам с майонезом

5. Также добавить соль, молотый черный перец.

6. Заправить растительным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты