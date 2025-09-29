Осень – период разнообразных полезных овощей. Их можно очень вкусно совместить в одном салате. Продукты для этого стоит запечь – так они сохранят всю свою питательность, выйдут очень сочными и ароматными. К тому же, для заправки хватит только масла.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны

перец сладкий

чеснок

зелень петрушки

масло и молотый черный перец

растительное масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны и сладкий перец завернуть в фольгу.

2. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут.

3. Вынуть из духовки и, когда они немного остынут, почистить кожуру.

4. Нарезать произвольно, добавить к ним нарезанную зелень, измельченный чеснок.

5. Также добавить соль, молотый черный перец.

6. Заправить растительным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: