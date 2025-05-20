Полезный салат без майонеза с куриным филе и яйцами: чем заправить
Сытный и вкусный салат не обязательно должен быть с майонезом. В блюде можно совместить много сочных овощей, диетическое куриное мясо, а также домашний яичный омлет. Для таких питательных компонентов стоит выбрать и здоровую заправку.
Идея приготовления полезного салата с куриным филе и яйцами опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Для заправки прекрасно подойдет греческий йогурт.
Ингредиенты:
- куриное филе
- яйца
- помидор
- огурец
- греческий йогурт
- салатная смесь
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе замариновать с маслом и соевым соусом.
2. Запечь в духовке или аэрогриле.
3. Яйцо взбить и приготовить из него блинчик.
4. Скрутить в рулет и нарезать.
5. В миску выложить листья салата, куриное филе, помидоры и огурцы.
6. Добавить омлет.
7. Заправить греческим йогуртом.
8. Добавить соль и перец по вкусу.
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