Сытный и вкусный салат не обязательно должен быть с майонезом. В блюде можно совместить много сочных овощей, диетическое куриное мясо, а также домашний яичный омлет. Для таких питательных компонентов стоит выбрать и здоровую заправку.

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Идея приготовления полезного салата с куриным филе и яйцами опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Для заправки прекрасно подойдет греческий йогурт.

Ингредиенты:

куриное филе

яйца

помидор

огурец

греческий йогурт

салатная смесь

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе замариновать с маслом и соевым соусом.

2. Запечь в духовке или аэрогриле.

3. Яйцо взбить и приготовить из него блинчик.

4. Скрутить в рулет и нарезать.

5. В миску выложить листья салата, куриное филе, помидоры и огурцы.

6. Добавить омлет.

7. Заправить греческим йогуртом.

8. Добавить соль и перец по вкусу.

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