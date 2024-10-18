Полезный салат из авокадо и свежих овощей: рецепт блюда для перекуса
Авокадо – удивительный продукт, который не только очень полезный, но еще и универсальный, из него можно приготовить очень много вкусных салатов, закусок, соусов, пирогов и даже десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с отварным мясом, овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- Отварная телятина – 350 г
- Черри
- Банка консервированной кукурузы
- Авокадо
- Зелень(кинза, зеленый лук)
- Сухарики (по желанию)
- Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде).
Для соуса:
- Соевый соус
- Масло оливковое
- Лимон
- Чайная ложка горчицы
Способ приготовления:
1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).
2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы и одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук.
3. Готовим заправку: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, все хорошо размешайте и заправьте салат.
Также добавляем в готовый салат поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус) и сухарики!
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