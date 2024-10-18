Авокадо – удивительный продукт, который не только очень полезный, но еще и универсальный, из него можно приготовить очень много вкусных салатов, закусок, соусов, пирогов и даже десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с отварным мясом, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

Отварная телятина – 350 г

Черри

Банка консервированной кукурузы

Авокадо

Зелень(кинза, зеленый лук)

Сухарики (по желанию)

Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде).

Для соуса:

Соевый соус

Масло оливковое

Лимон

Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).

2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы и одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук.

3. Готовим заправку: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, все хорошо размешайте и заправьте салат.

Также добавляем в готовый салат поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус) и сухарики!

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