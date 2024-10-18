Полезный салат из авокадо и свежих овощей: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Авокадо – удивительный продукт, который не только очень полезный, но еще и универсальный, из него можно приготовить очень много вкусных салатов, закусок, соусов, пирогов и даже десертов.

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Полезный салат из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с отварным мясом, овощами и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Отварная телятина – 350 г
  • Черри
  • Банка консервированной кукурузы
  • Авокадо
  • Зелень(кинза, зеленый лук)
  • Сухарики (по желанию)
  • Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде).

Для соуса:

  • Соевый соус
  • Масло оливковое
  • Лимон
  • Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).

Вареное мясо

2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы и одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук.

Продукты для салата

3. Готовим заправку: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, все хорошо размешайте и заправьте салат.

Соус для блюда

Также добавляем в готовый салат поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус) и сухарики!

Готовый салат

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