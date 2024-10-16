Авокадо – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных намазок, а также салатов. Еще авокадо можно есть просто с тостами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата с авокадо, помидорами и маслом.

Ингредиенты:

авокадо

сладкие помидоры

чеснок

лимонный сок

соль

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Авокадо и помидоры порежьте на не маленькие кусочки, добавьте чеснок, соль, лимонный сок и оливковое масло, все перемешайте.

Есть можно сразу!

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