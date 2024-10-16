Полезный салат из авокадо: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Авокадо – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных намазок, а также салатов. Еще авокадо можно есть просто с тостами. 

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата с авокадо, помидорами и маслом. 

Легкий салат из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо
  • сладкие помидоры
  • чеснок
  • лимонный сок
  • соль
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Авокадо и помидоры порежьте на не маленькие кусочки, добавьте чеснок, соль, лимонный сок и оливковое масло, все перемешайте.

Авокадо для блюда

Есть можно сразу!

Готовый салат

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