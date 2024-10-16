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Полезный салат из авокадо: рецепт блюда за 10 минут
Авокадо – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных намазок, а также салатов. Еще авокадо можно есть просто с тостами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата с авокадо, помидорами и маслом.
Ингредиенты:
- авокадо
- сладкие помидоры
- чеснок
- лимонный сок
- соль
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Авокадо и помидоры порежьте на не маленькие кусочки, добавьте чеснок, соль, лимонный сок и оливковое масло, все перемешайте.
Есть можно сразу!
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