Простые салаты из свежих овощей и фруктов все чаще появляются в ежедневном рационе. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и хорошо сочетаются с основными блюдами. Сочетание свеклы, моркови и яблока – классика, которая всегда остается актуальной. Такой салат уместен в период, когда хочется более легкой и свежей пищи без лишних калорий.

Идея приготовления полезного натертого салата из свежих овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 1 средний

морковь – 1 большая

яблоко – 1 небольшое

кунжут – 1 ст.л.

грецкие орехи (измельченные) – 1 ст.л.

свежая зелень – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

растительное масло – 1 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь и яблоко очистите.

2. Натрите на терке для моркови по-корейски. Именно такая нарезка делает салат сочным, легким и приятным по текстуре.

3. Добавьте измельченную зелень, грецкие орехи и кунжут.

4. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки до однородности.

5. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

6. Подавайте сразу после приготовления или дайте настояться 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились. Такой салат хорошо подходит самостоятельно или как дополнение к мясным или рыбным блюдам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: