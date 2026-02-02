Полезный салат из моркови, свеклы и яблока: идеальное блюдо для периода авитаминоза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Простые салаты из свежих овощей и фруктов все чаще появляются в ежедневном рационе. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и хорошо сочетаются с основными блюдами. Сочетание свеклы, моркови и яблока – классика, которая всегда остается актуальной. Такой салат уместен в период, когда хочется более легкой и свежей пищи без лишних калорий.

Идея приготовления полезного натертого салата из свежих овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла – 1 средний
  • морковь – 1 большая
  • яблоко – 1 небольшое
  • кунжут – 1 ст.л.
  • грецкие орехи (измельченные) – 1 ст.л.
  • свежая зелень – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • растительное масло – 1 ст.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь и яблоко очистите.

2. Натрите на терке для моркови по-корейски. Именно такая нарезка делает салат сочным, легким и приятным по текстуре.

3. Добавьте измельченную зелень, грецкие орехи и кунжут.

4. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки до однородности.

5. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

6. Подавайте сразу после приготовления или дайте настояться 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились. Такой салат хорошо подходит самостоятельно или как дополнение к мясным или рыбным блюдам.

