Полезный салат из моркови, свеклы и яблока: идеальное блюдо для периода авитаминоза
Простые салаты из свежих овощей и фруктов все чаще появляются в ежедневном рационе. Они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и хорошо сочетаются с основными блюдами. Сочетание свеклы, моркови и яблока – классика, которая всегда остается актуальной. Такой салат уместен в период, когда хочется более легкой и свежей пищи без лишних калорий.
Идея приготовления полезного натертого салата из свежих овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 1 средний
- морковь – 1 большая
- яблоко – 1 небольшое
- кунжут – 1 ст.л.
- грецкие орехи (измельченные) – 1 ст.л.
- свежая зелень – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- растительное масло – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Свеклу, морковь и яблоко очистите.
2. Натрите на терке для моркови по-корейски. Именно такая нарезка делает салат сочным, легким и приятным по текстуре.
3. Добавьте измельченную зелень, грецкие орехи и кунжут.
4. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки до однородности.
5. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
6. Подавайте сразу после приготовления или дайте настояться 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились. Такой салат хорошо подходит самостоятельно или как дополнение к мясным или рыбным блюдам.
