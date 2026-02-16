Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок и нежных голубцов. Еще из нее получится очень вкусный кимчи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и крабовых палочек.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.

яйца – 3 шт.

крабовые палочки – 200 г

кукуруза – 1 б.

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску.

2. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки. Выложить консервированную кукурузу, специи.

3. Заправить майонезом, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: