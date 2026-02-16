Все рецепты
Полезный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: самый простой рецепт
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок и нежных голубцов. Еще из нее получится очень вкусный кимчи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза – 1 б.
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску.
2. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки. Выложить консервированную кукурузу, специи.
3. Заправить майонезом, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: