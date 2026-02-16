Полезный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: самый простой рецепт

Рецепт блюда

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок и нежных голубцов. Еще из нее получится очень вкусный кимчи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и крабовых палочек. 

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза – 1 б.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску.

2. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки. Выложить консервированную кукурузу, специи.

3. Заправить майонезом, перемешать.

