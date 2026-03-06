Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Пекинская капуста – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов и закусок. А также из этой капусты получатся самые сочные и вкусные голубцы. 

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста
  • запеченная курица
  • огурец
  • консервированный горошек
  • майонез соль

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать капусту.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

2. Запеченную курицу и огурец нарезать полосками.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

3. Все ингредиенты смешать между собой, заправить майонезом.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты