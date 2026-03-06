Пекинская капуста – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов и закусок. А также из этой капусты получатся самые сочные и вкусные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста

запеченная курица

огурец

консервированный горошек

майонез соль

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать капусту.

2. Запеченную курицу и огурец нарезать полосками.

3. Все ингредиенты смешать между собой, заправить майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: