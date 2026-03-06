Все рецепты
Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом
Пекинская капуста – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов и закусок. А также из этой капусты получатся самые сочные и вкусные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- запеченная курица
- огурец
- консервированный горошек
- майонез соль
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать капусту.
2. Запеченную курицу и огурец нарезать полосками.
3. Все ингредиенты смешать между собой, заправить майонезом.
