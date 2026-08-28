Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся простым рецептом вкусного блюда
1 минута
2,3 т.
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно есть просто в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с луком и фасолью.
Ингредиенты:
- Свекла (вареная или запеченная) 300 г
- Лук 1 шт.
- Огурцы маринованные 100 г
- Фасоль консервированная 150 г
- Зеленый лук
- Петрушка
Заправка:
- Оливковое масло 2 ст. л.
- Мед 2 ч. л.
- Горчица в зернах 1 ст. л.
- Лимонный сок 2 ч. л.
- Бальзамический уксус 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натираем на крупной терке свеклу, огурцы режем соломкой.
2. Лук режем кубиками или соломкой, обжариваем.
3. Все смешайте и подавайте.
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