Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся простым рецептом вкусного блюда

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно есть просто в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с луком и фасолью.

Ингредиенты:

Свекла (вареная или запеченная) 300 г

Лук 1 шт.

Огурцы маринованные 100 г

Фасоль консервированная 150 г

Зеленый лук

Петрушка

Заправка:

Оливковое масло 2 ст. л.

Мед 2 ч. л.

Горчица в зернах 1 ст. л.

Лимонный сок 2 ч. л.

Бальзамический уксус 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натираем на крупной терке свеклу, огурцы режем соломкой.

2. Лук режем кубиками или соломкой, обжариваем.

3. Все смешайте и подавайте.

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