Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся простым рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Салат из свеклы
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно есть просто в сыром виде.

Легкий салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с луком и фасолью. 

Ингредиенты: 

  • Свекла (вареная или запеченная) 300 г
  • Лук 1 шт.
  • Огурцы маринованные 100 г
  • Фасоль консервированная 150 г
  • Зеленый лук
  • Петрушка

Заправка:

  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Мед 2 ч. л.
  • Горчица в зернах 1 ст. л.
  • Лимонный сок 2 ч. л.
  • Бальзамический уксус 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Натираем на крупной терке свеклу, огурцы режем соломкой.

Ингредиенты для блюда

2. Лук режем кубиками или соломкой, обжариваем.

Соус для салата

3. Все смешайте и подавайте.

Готовый салат

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