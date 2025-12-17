Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,6 т.
Рецепт салата

Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Очень важно знать, что лучше всего запекать свеклу в фольге, так овощ будет намного полезнее и вкуснее.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким рецептом

Нутрицолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр
  • масло оливковое
  • чеснок 
  • розмарин
  • соль, перец

Способ приготовления: 

 1. Запеките свеклу, порежьте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким рецептом

2. Добавьте сыр, розмарин, масло, тертый чеснок, специи и перемешайте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты