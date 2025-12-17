Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким рецептом
Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Очень важно знать, что лучше всего запекать свеклу в фольге, так овощ будет намного полезнее и вкуснее.
Нутрицолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр
- масло оливковое
- чеснок
- розмарин
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, порежьте.
2. Добавьте сыр, розмарин, масло, тертый чеснок, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: