Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок. Очень важно знать, что лучше всего запекать свеклу в фольге, так овощ будет намного полезнее и вкуснее.

Нутрицолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

свекла

сыр

масло оливковое

чеснок

розмарин

соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, порежьте.

2. Добавьте сыр, розмарин, масло, тертый чеснок, специи и перемешайте.

