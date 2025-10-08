Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно просто порезать и съесть с солью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с укропом и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

свекла

укроп

масло

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и порежьте кубиком.

2. Смешайте масло, сок лимона, соль.

3. Полейте свеклу заправкой, посыпьте измельченным укропом.

