Полезный салат из свеклы с ароматным маслом: готовится на раз-два

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно просто порезать и съесть с солью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с укропом и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

  • свекла
  • укроп
  • масло
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и порежьте кубиком.

2. Смешайте масло, сок лимона, соль.

3. Полейте свеклу заправкой, посыпьте измельченным укропом.

