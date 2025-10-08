Видео дня
Полезный салат из свеклы с ароматным маслом: готовится на раз-два
Запеченная и вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и главное – полезных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно просто порезать и съесть с солью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с укропом и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла
- укроп
- масло
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, почистите и порежьте кубиком.
2. Смешайте масло, сок лимона, соль.
3. Полейте свеклу заправкой, посыпьте измельченным укропом.
