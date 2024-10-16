Свекольные салаты можно готовить с разными овощами, специями, черносливом, зеленью. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в фольге в духовке, так она будет намного полезнее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом и майонезом.

Ингредиенты:

свекла

чернослив

майонез

специи

чеснок

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките в фольге, после почистите и натрите.

2. Порежьте чернослив, добавьте к свекле, туда же майонез, соль, чеснок, перемешайте и можно есть!

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