Полезный салат из свеклы с черносливом: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Свекольные салаты можно готовить с разными овощами, специями, черносливом, зеленью. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в фольге в духовке, так она будет намного полезнее.

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Полезная свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом и майонезом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • свекла
  • чернослив
  • майонез
  • специи
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките в фольге, после почистите и натрите.

Приготовление салата

2. Порежьте чернослив, добавьте к свекле, туда же майонез, соль, чеснок, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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