Полезный салат из запеченных кабачков с йогуртовым соусом: делимся рецептом

Запеченные кабачки – лучшая основа для вкусных салатов и закусок, а также рулетов. Стоит отметить, что запекать кабачки лучше всего со специями, чесноком и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с йогуртом и соевым соусом.

Ингредиенты:

Кабачки 2-3 шт. (средние)

Соль

Йогурт 2-3 ст. л.

Горчица 1 ч.л.

Соевый соус — 2 ст.л.

Чеснок

Укроп

Способ приготовления:

1. Сначала нарезаем кабачки кружочками. Добавляем соль, перемешиваем, а затем сливаем лишнюю влагу, смазываем кабачки небольшим количеством масла и отправляем запекаться.

3. Для соуса: смешиваем йогурт, горчицу, соевый соус и чеснок.

3. К готовым кабачкам добавляем соус, укроп, перемешиваем и можно подавать.

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