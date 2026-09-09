Полезный салат из запеченных кабачков с йогуртовым соусом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
276
Рецепт салата из кабачков
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченные кабачки – лучшая основа для вкусных салатов и закусок, а также рулетов. Стоит отметить, что запекать кабачки лучше всего со специями, чесноком и зеленью.

Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с йогуртом и соевым соусом. 

Ингредиенты:

  • Кабачки 2-3 шт. (средние)
  • Соль
  • Йогурт 2-3 ст. л.
  • Горчица 1 ч.л.
  • Соевый соус — 2 ст.л.
  • Чеснок
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Сначала нарезаем кабачки кружочками. Добавляем соль, перемешиваем, а затем сливаем лишнюю влагу, смазываем кабачки небольшим количеством масла и отправляем запекаться.

Кабачки для блюда

3. Для соуса:  смешиваем йогурт, горчицу, соевый соус и чеснок.

Соус для салата

3. К готовым кабачкам добавляем соус, укроп, перемешиваем и можно подавать.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептсалат
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты