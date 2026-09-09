Полезный салат из запеченных кабачков с йогуртовым соусом: делимся рецептом
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Запеченные кабачки – лучшая основа для вкусных салатов и закусок, а также рулетов. Стоит отметить, что запекать кабачки лучше всего со специями, чесноком и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с йогуртом и соевым соусом.
Ингредиенты:
- Кабачки 2-3 шт. (средние)
- Соль
- Йогурт 2-3 ст. л.
- Горчица 1 ч.л.
- Соевый соус — 2 ст.л.
- Чеснок
- Укроп
Способ приготовления:
1. Сначала нарезаем кабачки кружочками. Добавляем соль, перемешиваем, а затем сливаем лишнюю влагу, смазываем кабачки небольшим количеством масла и отправляем запекаться.
3. Для соуса: смешиваем йогурт, горчицу, соевый соус и чеснок.
3. К готовым кабачкам добавляем соус, укроп, перемешиваем и можно подавать.
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