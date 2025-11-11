Полезный салат, который можно есть каждый день и на ночь: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
Вкусный салат

Салат – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, по мнению экспертов, они самые полезные в разные периоды года. Но, стоит помнить, что обязательно нужно добавлять в салаты зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, сытного и вкусного салата, для тех, кто на диете. 

Ингредиенты:

  • 30 г рукколы
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 0,5 фиолетового лука
  • 100 г копченой моцареллы
  • 1 куриное филе
  • соль, перец
  • копченая паприка
  • 1 ст ложка масла

Для заправки:

  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л дижонской горчицы
  • 1 ст. л соевого соуса
  • 1 ч. л сухого чеснока
  • 1 ч. л меда

Способ приготовления: 

1. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим, перчим, добавляем копченую паприку и жарим на сковороде до золотистой корочки.

2. В глубокую тарелку кладем рукколу, болгарский перец, нарезанный соломкой, помидор, лук, шарики копченой моцареллы, и жареную курочку.

3. Заправляем вкусной заправкой, перемешиваем и подаем!

