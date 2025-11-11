Салат – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, по мнению экспертов, они самые полезные в разные периоды года. Но, стоит помнить, что обязательно нужно добавлять в салаты зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, сытного и вкусного салата, для тех, кто на диете.

Ингредиенты:

30 г рукколы

1 болгарский перец

1 помидор

0,5 фиолетового лука

100 г копченой моцареллы

1 куриное филе

соль, перец

копченая паприка

1 ст ложка масла

Для заправки:

3 ст. л. сметаны

1 ч. л дижонской горчицы

1 ст. л соевого соуса

1 ч. л сухого чеснока

1 ч. л меда

Способ приготовления:

1. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим, перчим, добавляем копченую паприку и жарим на сковороде до золотистой корочки.

2. В глубокую тарелку кладем рукколу, болгарский перец, нарезанный соломкой, помидор, лук, шарики копченой моцареллы, и жареную курочку.

3. Заправляем вкусной заправкой, перемешиваем и подаем!

