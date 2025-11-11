Полезный салат, который можно есть каждый день и на ночь: самый простой рецепт
Салат – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, по мнению экспертов, они самые полезные в разные периоды года. Но, стоит помнить, что обязательно нужно добавлять в салаты зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, сытного и вкусного салата, для тех, кто на диете.
Ингредиенты:
- 30 г рукколы
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 0,5 фиолетового лука
- 100 г копченой моцареллы
- 1 куриное филе
- соль, перец
- копченая паприка
- 1 ст ложка масла
Для заправки:
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ч. л дижонской горчицы
- 1 ст. л соевого соуса
- 1 ч. л сухого чеснока
- 1 ч. л меда
Способ приготовления:
1. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим, перчим, добавляем копченую паприку и жарим на сковороде до золотистой корочки.
2. В глубокую тарелку кладем рукколу, болгарский перец, нарезанный соломкой, помидор, лук, шарики копченой моцареллы, и жареную курочку.
3. Заправляем вкусной заправкой, перемешиваем и подаем!
