Полезный салат, который не навредит фигуре: из моркови и огурцов
Легкие овощные салаты остаются одними из самых популярных блюд для быстрого перекуса или ужина. Особенно, если соединить простые сезонные продукты и сделать удачную заправку. Салат из моркови и огурцов получается свежим, хрустящим и очень простым в приготовлении. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине.
Идея приготовления полезного овощного салата опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 2 средние штуки
- огурец – 2 средние или 1 большой
- кедровые орешки – 20 г
- гранат – 50 г
- оливковое масло – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и очистите морковь. Натрите ее на терке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой.
2. Огурцы нарежьте тонкими слайсами или полукольцами.
3. Переложите овощи в глубокую миску. Добавьте зерна граната и кедровые орешки.
4. По желанию орешки можно слегка подсушить на сухой сковородке – так вкус будет более насыщенным.
5. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы овощи остались хрустящими и сочными.
