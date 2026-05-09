Легкие овощные салаты остаются одними из самых популярных блюд для быстрого перекуса или ужина. Особенно, если соединить простые сезонные продукты и сделать удачную заправку. Салат из моркови и огурцов получается свежим, хрустящим и очень простым в приготовлении. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине.

Идея приготовления полезного овощного салата опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 2 средние штуки

огурец – 2 средние или 1 большой

кедровые орешки – 20 г

гранат – 50 г

оливковое масло – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите морковь. Натрите ее на терке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой.

2. Огурцы нарежьте тонкими слайсами или полукольцами.

3. Переложите овощи в глубокую миску. Добавьте зерна граната и кедровые орешки.

4. По желанию орешки можно слегка подсушить на сухой сковородке – так вкус будет более насыщенным.

5. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте все ингредиенты.

6. Подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы овощи остались хрустящими и сочными.

