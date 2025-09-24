Полезный салат "Щетка" из двух овощей и одного яблока: рецепт блюда, которое должен есть каждый

Рецепт салата

Свекла, морковь и яблоко – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, легких и полезных салатов. Стоит отметить, что салат из этих овощей будет работать как "щетка" для кишечника.

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного, сочного салата из свеклы.

Ингредиенты:

  • свекла
  • яблоко
  • морковь
  • масло оливковое

Способ приготовления:

1. Натрите сырые чищенные овощи и яблоко.

2. Заправьте маслом и перемешайте.

