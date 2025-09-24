Свекла, морковь и яблоко – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, легких и полезных салатов. Стоит отметить, что салат из этих овощей будет работать как "щетка" для кишечника.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного, сочного салата из свеклы.

Ингредиенты:

свекла

яблоко

морковь

масло оливковое

Способ приготовления:

1. Натрите сырые чищенные овощи и яблоко.

2. Заправьте маслом и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: