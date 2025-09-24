Видео дня
Полезный салат "Щетка" из двух овощей и одного яблока: рецепт блюда, которое должен есть каждый
Свекла, морковь и яблоко – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, легких и полезных салатов. Стоит отметить, что салат из этих овощей будет работать как "щетка" для кишечника.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – полезного, сочного салата из свеклы.
Ингредиенты:
- свекла
- яблоко
- морковь
- масло оливковое
Способ приготовления:
1. Натрите сырые чищенные овощи и яблоко.
2. Заправьте маслом и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: