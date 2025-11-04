Свекольный салат – это легкое, быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить буквально за несколько минут. Он идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию простых ингредиентов получается яркий, ароматный салат с приятной текстурой. Лучше всего то, что готовится он без майонеза – только с натуральными заправками, которые подчеркивают вкус свеклы.

Идея приготовления вкусного свекольного салата опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свекла отварная – 3 шт.

кукуруза консервированная – 3-4 ст.л.

зеленый лук – 1 небольшой пучок

сметана или белый йогурт – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.

2. Зелень лука мелко порежьте.

3. В глубокой миске соедините свеклу, кукурузу и лук.

4. Добавьте сметану или йогурт, горчицу в зернах, соевый соус, посолите и поперчите.

5. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

