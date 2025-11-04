Полезный свекольный салат за 5 минут: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,4 т.
Свекольный салат – это легкое, быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить буквально за несколько минут. Он идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию простых ингредиентов получается яркий, ароматный салат с приятной текстурой. Лучше всего то, что готовится он без майонеза – только с натуральными заправками, которые подчеркивают вкус свеклы.

Идея приготовления вкусного свекольного салата опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 3 шт.
  • кукуруза консервированная – 3-4 ст.л.
  • зеленый лук – 1 небольшой пучок
  • сметана или белый йогурт – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.

2. Зелень лука мелко порежьте.

3. В глубокой миске соедините свеклу, кукурузу и лук.

4. Добавьте сметану или йогурт, горчицу в зернах, соевый соус, посолите и поперчите.

5. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

