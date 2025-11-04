Полезный свекольный салат за 5 минут: готовится без майонеза
Свекольный салат – это легкое, быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить буквально за несколько минут. Он идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию простых ингредиентов получается яркий, ароматный салат с приятной текстурой. Лучше всего то, что готовится он без майонеза – только с натуральными заправками, которые подчеркивают вкус свеклы.
Идея приготовления вкусного свекольного салата опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 3 шт.
- кукуруза консервированная – 3-4 ст.л.
- зеленый лук – 1 небольшой пучок
- сметана или белый йогурт – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренную свеклу натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
2. Зелень лука мелко порежьте.
3. В глубокой миске соедините свеклу, кукурузу и лук.
4. Добавьте сметану или йогурт, горчицу в зернах, соевый соус, посолите и поперчите.
5. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
