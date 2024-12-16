Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в холодной воде.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата из печени, с овощами и ананасом.

Ингредиенты:

Куриная печень 200 г

Кукурузный крахмал 2 ст.л

Чеснок 2-3 зуб.

Мед 1/2 ч.л

Соевый соус 1 ст.л

Ананас 1 кольцо (можно также использовать консервированный)

Сливочное масло 1 ст.л

Сахар 1 ч.л

Томаты черри 3 шт.

Кунжут 1 ч.л

Соус:

Горчица зернистая 1/2 ст.л

Мед 1/2 ст.л

Сок лимона или лайма 1 ст.л

Оливковое масло 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Печень залейте холодной водой и очистите от пленок и жилок, так чтобы после приготовления она была как масло.

2. Нарежьте печень на половинки, слегка солим и обваливаем в крахмале, на сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем кусочки печени в течении 4-5 минут с чесноком, затем добавляем каплю меда и соевого соуса, готовим еще 2-3 минуты.

3. Во второй сковороде разогреваем сливочное масло с сахаром и карамелизуем ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

4. Все ингредиенты для соуса добавляем в одну посуду и перебиваем брендером, должна получиться заправка с хорошей кислинкой и горчичным вкусом, мед должен еле чувствоваться.

5. Соусом заправляем любой микс салата или рукколу, и подаем с ананасом и печенью, можно добавить помидоры черри и посыпать обжаренным кунжутом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: