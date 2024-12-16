Полезный теплый салат из печени, с ананасом и овощами: есть можно на обед и ужин
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, теплого салата из печени, с овощами и ананасом.
Ингредиенты:
- Куриная печень 200 г
- Кукурузный крахмал 2 ст.л
- Чеснок 2-3 зуб.
- Мед 1/2 ч.л
- Соевый соус 1 ст.л
- Ананас 1 кольцо (можно также использовать консервированный)
- Сливочное масло 1 ст.л
- Сахар 1 ч.л
- Томаты черри 3 шт.
- Кунжут 1 ч.л
Соус:
- Горчица зернистая 1/2 ст.л
- Мед 1/2 ст.л
- Сок лимона или лайма 1 ст.л
- Оливковое масло 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Печень залейте холодной водой и очистите от пленок и жилок, так чтобы после приготовления она была как масло.
2. Нарежьте печень на половинки, слегка солим и обваливаем в крахмале, на сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем кусочки печени в течении 4-5 минут с чесноком, затем добавляем каплю меда и соевого соуса, готовим еще 2-3 минуты.
3. Во второй сковороде разогреваем сливочное масло с сахаром и карамелизуем ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
4. Все ингредиенты для соуса добавляем в одну посуду и перебиваем брендером, должна получиться заправка с хорошей кислинкой и горчичным вкусом, мед должен еле чувствоваться.
5. Соусом заправляем любой микс салата или рукколу, и подаем с ананасом и печенью, можно добавить помидоры черри и посыпать обжаренным кунжутом!
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