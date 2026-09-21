Полезный теплый салат из запеченной тыквы, овощей и феты: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт полезного салата с тыквой
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Запеченная тыква – очень вкусный, полезный овощ, который может быть прекрасной основой для салатов, закусок, каши, пирогов. Важно – выбрать для блюд сладкую, сочную тыкву. 

Вкусный салат из тыквы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из запеченной тыквы, с фетой и зеленью. 

Ингредиенты:

  • Тыква 300-400 г
  • Сыр фета 100 г
  • Руккола или шпинат 1 пучок
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи (прованские травы или корица) по вкусу
  • Бальзамический соус или соевый соус для заправки

Способ приготовления: 

1. Очистите тыкву и нарежьте ее кубиками размером примерно, сбрызните тыкву маслом, добавьте соль, перец и любимые специи, перемешайте. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до мягкости.

Запеченная тыква

2. Выложите на тарелку листья зелени (рукколу или шпинат). Добавьте теплые кусочки запеченной тыквы и нарезанную кубиками или разломанную на кусочки фету.

Готовый салат

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