Полезный теплый салат из запеченной тыквы, овощей и феты: делимся рецептом
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Запеченная тыква – очень вкусный, полезный овощ, который может быть прекрасной основой для салатов, закусок, каши, пирогов. Важно – выбрать для блюд сладкую, сочную тыкву.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из запеченной тыквы, с фетой и зеленью.
Ингредиенты:
- Тыква 300-400 г
- Сыр фета 100 г
- Руккола или шпинат 1 пучок
- Оливковое масло 2 ст. л.
- Соль, перец, специи (прованские травы или корица) по вкусу
- Бальзамический соус или соевый соус для заправки
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву и нарежьте ее кубиками размером примерно, сбрызните тыкву маслом, добавьте соль, перец и любимые специи, перемешайте. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до мягкости.
2. Выложите на тарелку листья зелени (рукколу или шпинат). Добавьте теплые кусочки запеченной тыквы и нарезанную кубиками или разломанную на кусочки фету.
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