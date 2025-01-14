Тыквенный пирог

Домашние пироги зимой лучше всего готовить с сезонными ягодами, фруктами и овощами. А тесто можно приготовить на яйцах, добавив растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тыквенного пирога, с корицей и вкусным кремом.

Ингредиенты:

тыква 90 г

морковь 90 г

Тесто:

яйца 2 шт

масло растительное 140 г

сахар 100 г

разрыхлитель 10 г

мука 140 г

корица, имбирь 0,5 ч.л

щепотка соли

Крем:

сливочный сыр 200 г+ по вкусу сахарная пудра (2-3 ст.л.) перемешать лопаткой до однородности

Способ приготовления:

1. Тесто: к просеянной муке добавьте щепотку соли, разрыхлитель, корицу, имбирь молотый. Взбейте яйца с сахаром до белой пышной массы 3-4 минуты, добавьте растительное масло и перемешайте. Муку добавить в два приема. Тесто должно быть как густая сметана.

2. Добавьте в тесто натертую на маленькую терку морковь и тыкву. Перемешайте (по желанию можно добавить орехи и изюм 50 г).

3. Выложите тесто в форму и готовьте в разогретой духовке до 150 С на средний уровень без конвенции 40 минут.

4. Крем: смешайте сыр и сахарную пудру и нанесите крем на пирог (только дождитесь пока он остынет) и можно есть!

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