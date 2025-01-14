Полезный тыквенный пирог, который понравится даже детям: простой рецепт вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Домашние пироги зимой лучше всего готовить с сезонными ягодами, фруктами и овощами. А тесто можно приготовить на яйцах, добавив растительное масло. 

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Тыквенный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тыквенного пирога, с корицей и вкусным кремом. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • тыква 90 г
  • морковь 90 г

Тесто: 

  • яйца 2 шт
  • масло растительное 140 г
  • сахар 100 г
  • разрыхлитель 10 г
  • мука 140 г
  • корица, имбирь 0,5 ч.л
  • щепотка соли

Крем:

  • сливочный сыр 200 г+ по вкусу сахарная пудра (2-3 ст.л.) перемешать лопаткой до однородности

Способ приготовления: 

1. Тесто: к просеянной муке добавьте щепотку соли, разрыхлитель, корицу, имбирь молотый. Взбейте яйца с сахаром до белой пышной массы 3-4 минуты, добавьте растительное масло и перемешайте. Муку добавить в два приема. Тесто должно быть как густая сметана.

Основа для теста

2. Добавьте в тесто натертую на маленькую терку морковь и тыкву. Перемешайте (по желанию можно добавить орехи и изюм 50 г). 

Приготовление пирога

3. Выложите тесто в форму и готовьте в разогретой духовке до 150 С на средний уровень без конвенции 40 минут. 

Готовое тесто

4. Крем: смешайте сыр и сахарную пудру и нанесите крем на пирог (только дождитесь пока он остынет) и можно есть!

Готовый пирог

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