Полезный винегрет без вареных овощей: как правильно приготовить салат

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Винегрет – один из самых простых и вкусных домашних овощных салатов. Стоит отметить, что готовится блюдо очень просто, нужно запечь или отварить овощи, добавить соленый огурец, фасоль.

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Вкусный винегрет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого винегрета, овощи для которого запекаются.

Рецепт винегрета

Ингредиенты:

  • свекла
  • морковь
  • картофель
  • фасоль/нут
  • зеленый горошек
  • соленые огурцы
  • лук
  • каперсы
  • ароматное подсолнечное масло
  • соль

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком овощи, запекайте при 200 С 25 минут.

Запеченные овощи

2. После переложите в миску, добавьте масло, фасоль, каперсы, лук, соль, перемешайте.

Готовый салат

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