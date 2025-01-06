Винегрет – один из самых простых и вкусных домашних овощных салатов. Стоит отметить, что готовится блюдо очень просто, нужно запечь или отварить овощи, добавить соленый огурец, фасоль.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого винегрета, овощи для которого запекаются.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

фасоль/нут

зеленый горошек

соленые огурцы

лук

каперсы

ароматное подсолнечное масло

соль

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком овощи, запекайте при 200 С 25 минут.

2. После переложите в миску, добавьте масло, фасоль, каперсы, лук, соль, перемешайте.

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