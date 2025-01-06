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Полезный винегрет без вареных овощей: как правильно приготовить салат
Винегрет – один из самых простых и вкусных домашних овощных салатов. Стоит отметить, что готовится блюдо очень просто, нужно запечь или отварить овощи, добавить соленый огурец, фасоль.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого винегрета, овощи для которого запекаются.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- фасоль/нут
- зеленый горошек
- соленые огурцы
- лук
- каперсы
- ароматное подсолнечное масло
- соль
Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте кубиком овощи, запекайте при 200 С 25 минут.
2. После переложите в миску, добавьте масло, фасоль, каперсы, лук, соль, перемешайте.
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