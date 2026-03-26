Овощной салат – беспроигрышное блюдо в период весны. Очень важно выбирать правильные заправки, чтобы сохранить пользу всех компонентов и завершить вкус.

Идея приготовления связного зеленого салата опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1/2 небольшой

огурец – 1 шт.

зеленый лук – 20 г

Ингредиенты для соуса:

зелень укропа – 20 г

авокадо – 1/2

лимонный сок – 1 ст.л.

соль - 1/4 ч.л.

сахар – щепотка

орешки (кешью или любые) – 1 ст.л.

оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарезать, добавить нарезанный огурец и зеленый лук.

2. Для заправки смешать авокадо, зелень укропа или петрушки, лимонный сок, соль, сахар, орешки и масло.

3. Взбить все блендером до однородности.

4. Заправить салат.

5. Сразу подавать к столу.

