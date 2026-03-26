Полезный зеленый салат с капустой: чем заправить
Овощной салат – беспроигрышное блюдо в период весны. Очень важно выбирать правильные заправки, чтобы сохранить пользу всех компонентов и завершить вкус.
Идея приготовления связного зеленого салата опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1/2 небольшой
- огурец – 1 шт.
- зеленый лук – 20 г
Ингредиенты для соуса:
- зелень укропа – 20 г
- авокадо – 1/2
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль - 1/4 ч.л.
- сахар – щепотка
- орешки (кешью или любые) – 1 ст.л.
- оливковое масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарезать, добавить нарезанный огурец и зеленый лук.
2. Для заправки смешать авокадо, зелень укропа или петрушки, лимонный сок, соль, сахар, орешки и масло.
3. Взбить все блендером до однородности.
4. Заправить салат.
5. Сразу подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: