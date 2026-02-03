Полезный зимний салат из свеклы за 2 минуты: есть захочется каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт салата

Свекла – очень вкусный и полезный продукт, который может основой для вкусных салатов, а также закусок, первых блюд, соусов. Еще свеклу можно фаршировать, консервировать. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами, майонезом. 

Ингредиенты:

  • Свекла вареная 1-2 шт.
  • Яйца вареные 2-3 шт.
  • Сыр твердый 100 г
  • Майонез (или сметана / греческий йогурт) 3 ст. л.
  • Сок лимона по вкусу
  • Чеснок 1-2 зуб. 
  • Орехи 50 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Вареную/запеченную свеклу натереть. Натереть сыр и яйца, добавить к свекле, измельчить поджаренные орехи.

2. Добавить майонез и измельченный чеснок. Довести до вкуса и хорошо перемешать.

