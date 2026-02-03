Все рецепты
Полезный зимний салат из свеклы за 2 минуты: есть захочется каждый день
Свекла – очень вкусный и полезный продукт, который может основой для вкусных салатов, а также закусок, первых блюд, соусов. Еще свеклу можно фаршировать, консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами, майонезом.
Ингредиенты:
- Свекла вареная 1-2 шт.
- Яйца вареные 2-3 шт.
- Сыр твердый 100 г
- Майонез (или сметана / греческий йогурт) 3 ст. л.
- Сок лимона по вкусу
- Чеснок 1-2 зуб.
- Орехи 50 г
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареную/запеченную свеклу натереть. Натереть сыр и яйца, добавить к свекле, измельчить поджаренные орехи.
2. Добавить майонез и измельченный чеснок. Довести до вкуса и хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: