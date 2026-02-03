Свекла – очень вкусный и полезный продукт, который может основой для вкусных салатов, а также закусок, первых блюд, соусов. Еще свеклу можно фаршировать, консервировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами, майонезом.

Ингредиенты:

Свекла вареная 1-2 шт.

Яйца вареные 2-3 шт.

Сыр твердый 100 г

Майонез (или сметана / греческий йогурт) 3 ст. л.

Сок лимона по вкусу

Чеснок 1-2 зуб.

Орехи 50 г

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареную/запеченную свеклу натереть. Натереть сыр и яйца, добавить к свекле, измельчить поджаренные орехи.

2. Добавить майонез и измельченный чеснок. Довести до вкуса и хорошо перемешать.

