Даже из качественной курицы бульон не всегда получается прозрачным. Часто жидкость становится мутной уже в начале варки. Однако результат зависит не от времени на плите, а от одного простого шага, о котором многие забывают.

Редакция FoodOboz расскажет, что добавить в куриный бульон, чтобы он был прозрачным.

В чем главный секрет прозрачного куриного бульона

Чтобы бульон был чистым и светлым, во время варки курицы достаточно добавить в кастрюлю целую луковицу вместе с шелухой и сырую морковь. Именно этот прием используют на профессиональных кухнях, когда важен не только вкус, но и внешний вид блюда.

Шелуха лука помогает собрать лишние примеси, которые делают отвар мутным, а морковь придает бульону ровный золотистый цвет без излишней насыщенности.

Как правильно варить курицу, чтобы бульон не мутнел

Курицу нужно класть только в холодную воду. Медленный нагрев позволяет белкам постепенно переходить в отвар, не образуя мутной пленки. После закипания важно сразу снять пену – именно она чаще всего портит прозрачность бульона.

Варить курицу следует на минимальном огне. Бульон не должен активно кипеть – достаточно легкого, почти незаметного бульканья. При сильном кипении жидкость быстро теряет чистоту.

Какие овощи можно добавлять без ущерба для прозрачности

Овощи кладут целиком, не нарезая. Кроме моркови и лука, допускается небольшой кусок корня или стебля сельдерея – он делает аромат глубже, но не влияет на прозрачность.

Для легкого запаха можно добавить несколько горошин черного перца. Важно не перегружать бульон специями, чтобы он оставался чистым и нейтральным для супов.

Когда солить и какой выбрать кусок курицы

Соль лучше добавлять в конце варки. Если сделать это раньше, бульон может потемнеть, а мясо станет жестче. Лучший результат дает курица на кости – именно она обеспечивает насыщенный, но прозрачный отвар. Филе для классического бульона подходит хуже. После варки бульон можно процедить через мелкое сито или марлю, чтобы убрать мелкие частицы.

Почему этот способ работает всегда

Сочетание холодной воды, минимального кипения и целых овощей позволяет сохранить чистоту бульона без дополнительных усилий. Именно поэтому этот метод используют годами – он прост, доступен и дает стабильный результат даже дома.

