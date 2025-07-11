Получатся хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в соусе с кетчупом
Для того, чтобы запеченные куриные крылья имели золотистую и хрустящую корочку после запекания, добавьте к ним пикантный соус. В его основе обычный кетчуп, а также соевый соус. Особого вкуса придаст мед.
Идея приготовления золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 2 кг.
- соевый соус – 6 ст.л.
- кетчуп – 5 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- паприка – 1 ст.л.
- чеснок – 10-12 зубчиков
- острый соус – 1-2 ст.л.
- большая щепотка соли (если ваш соевый соус не очень концентрированный)
Способ приготовления:
1. Промыть куриные крылья.
2. Нарезать их и промокнуть бумажным полотенцем.
3. К крыльям добавляем соевый соус, кетчуп, мед, паприку, чеснок, острый соус и соль.
4. Вымешать и отложить в холод на 30 минут.
5. Выложить куриные крылья на противень, застеленный пергаментом.
6. Поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.
7. После этого достать крылья из духовки, смазать соусом, который остался после маринования и запекать еще 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: