Для того, чтобы запеченные куриные крылья имели золотистую и хрустящую корочку после запекания, добавьте к ним пикантный соус. В его основе обычный кетчуп, а также соевый соус. Особого вкуса придаст мед.

Идея приготовления золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 2 кг.

соевый соус – 6 ст.л.

кетчуп – 5 ст.л.

мед – 1 ст.л.

паприка – 1 ст.л.

чеснок – 10-12 зубчиков

острый соус – 1-2 ст.л.

большая щепотка соли (если ваш соевый соус не очень концентрированный)

Способ приготовления:

1. Промыть куриные крылья.

2. Нарезать их и промокнуть бумажным полотенцем.

3. К крыльям добавляем соевый соус, кетчуп, мед, паприку, чеснок, острый соус и соль.

4. Вымешать и отложить в холод на 30 минут.

5. Выложить куриные крылья на противень, застеленный пергаментом.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.

7. После этого достать крылья из духовки, смазать соусом, который остался после маринования и запекать еще 10 минут.

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