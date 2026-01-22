Для того, чтобы приготовить вкусные домашние булочки с творогом к чаю, важно правильно сделать тесто. Действительно удачным оно получается именно на поднанни кефира и молока.

Идея приготовления домашних булочек с творогом к чаю опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 180 г

кефир – 80 г

сахар – 20 г

соль – 10 г

дрожжи свежие – 15 г

яйца – 1 шт.

масло – 40 мл.

мука – 500 г

твердый сыр – 200 г

яйцо для смазывания

кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. В теплое молоко влить кефир комнатной температуры, дрожжи, сахар, яйцо, масло.

2. Частями добавить муку и соль.

3. Вымешивать тесто около 5 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

4. Накрыть емкость с тестом полотенцем.

5. Оставить в теплом месте (примерно на час) пока тесто не увеличится в объеме в 1.5-2 раза.

6. Поделить тесто на 10 частей.

7. Сформировать булочки, смазать яйцом, посыпать кунжутом.

8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: