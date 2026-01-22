Получатся пышными и золотистыми: как приготовить вкусные домашние булочки с творогом к чаю
Для того, чтобы приготовить вкусные домашние булочки с творогом к чаю, важно правильно сделать тесто. Действительно удачным оно получается именно на поднанни кефира и молока.
Идея приготовления домашних булочек с творогом к чаю опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 180 г
- кефир – 80 г
- сахар – 20 г
- соль – 10 г
- дрожжи свежие – 15 г
- яйца – 1 шт.
- масло – 40 мл.
- мука – 500 г
- твердый сыр – 200 г
- яйцо для смазывания
- кунжут по желанию
Способ приготовления:
1. В теплое молоко влить кефир комнатной температуры, дрожжи, сахар, яйцо, масло.
2. Частями добавить муку и соль.
3. Вымешивать тесто около 5 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
4. Накрыть емкость с тестом полотенцем.
5. Оставить в теплом месте (примерно на час) пока тесто не увеличится в объеме в 1.5-2 раза.
6. Поделить тесто на 10 частей.
7. Сформировать булочки, смазать яйцом, посыпать кунжутом.
8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.
