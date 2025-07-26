Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
315
Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

Куриное филе – нежирное мясо, которое очень легко пересушить. Но если воспользоваться следующим рецептом, продукт получится очень нежным и сочным даже на сковородке.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

Ингредиенты:

  • филе куриное – 2 шт.
  • мука – 50 г
  • паприка – 1 ст.л.
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливки 20-30% – 200 мл.
  • бульон/вода + кубик – 150 мл.
  • петрушка

Способ приготовления:

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

1. Филе разрезать пополам.

2. Обвалять в муке со специями.

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

3. Жарить до золотистой корочки, отложить.

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

4. В той же сковородке обжарить чеснок.

5. Добавить бульон, сливки, паприку.

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

6. Повернуть филе.

Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки

7. Тушить 15 минут.

8. Добавить петрушку.

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