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Получится нежным и очень мягким: как приготовить сочное куриное филе без духовки
Куриное филе – нежирное мясо, которое очень легко пересушить. Но если воспользоваться следующим рецептом, продукт получится очень нежным и сочным даже на сковородке.
Идея приготовления сочного куриного филе на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 2 шт.
- мука – 50 г
- паприка – 1 ст.л.
- соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика
- сливки 20-30% – 200 мл.
- бульон/вода + кубик – 150 мл.
- петрушка
Способ приготовления:
1. Филе разрезать пополам.
2. Обвалять в муке со специями.
3. Жарить до золотистой корочки, отложить.
4. В той же сковородке обжарить чеснок.
5. Добавить бульон, сливки, паприку.
6. Повернуть филе.
7. Тушить 15 минут.
8. Добавить петрушку.
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