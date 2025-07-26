Куриное филе – нежирное мясо, которое очень легко пересушить. Но если воспользоваться следующим рецептом, продукт получится очень нежным и сочным даже на сковородке.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.

мука – 50 г

паприка – 1 ст.л.

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

сливки 20-30% – 200 мл.

бульон/вода + кубик – 150 мл.

петрушка

Способ приготовления:

1. Филе разрезать пополам.

2. Обвалять в муке со специями.

3. Жарить до золотистой корочки, отложить.

4. В той же сковородке обжарить чеснок.

5. Добавить бульон, сливки, паприку.

6. Повернуть филе.

7. Тушить 15 минут.

8. Добавить петрушку.

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