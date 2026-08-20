Помидор настолько привычно встречается в овощном салате, борще или соусе, что назвать его фруктом кажется странным. Но если посмотреть на него с точки зрения ботаники, ответ будет другим. Дело не во вкусе или способе приготовления, а в том, как именно формируется плод растения.

Редакция FoodOboz расскажет о том, почему помидор считают фруктом, хотя мы привыкли называть его овощем, и какие еще привычные продукты попадают в эту категорию.

Так помидор – фрукт или овощ?

Если коротко, с точки зрения ботаники помидор является фруктом. Он образуется из завязи цветка после опыления и содержит семена. Именно эти признаки позволяют отнести его к ботаническим плодам.

Но в магазине или на кухне помидор вполне справедливо оказывается среди овощей. Здесь нет ошибки: кулинарная классификация работает по другим правилам.

В кулинарии овощами обычно называют продукты, которые используют для приготовления несладких блюд. Помидоры добавляют в салаты, супы, пиццу, соусы, тушеные блюда и закуски. Поэтому в быту никто не удивляется, когда слышит, что помидор – овощ.

Почему возникла такая путаница

Слово фрукт мы чаще всего ассоциируем со сладкими продуктами: яблоками, грушами, персиками или виноградом. Помидор явно не вписывается в эту компанию. Однако ботаника не определяет плод по его сладости. Важно то, из какой части растения он образовался. Если плод развивается из завязи цветка и содержит семена, он соответствует ботаническому определению фрукта.

И здесь нас ждет еще один интересный момент. По тому же принципу к ботаническим плодам (фруктам) относятся огурцы, кабачки, баклажаны, тыквы и перец. На кухне мы называем их овощами, но с точки зрения ботаники это фрукты.

Почему огурец тоже не совсем овощ

В этом контексте привычная картина с овощной корзиной начинает выглядеть совсем иначе. Огурец имеет семена и образуется из цветка, поэтому в ботаническом смысле также является плодом. То же самое касается кабачка и тыквы. Они не становятся фруктами из-за сладкого вкуса или способа подачи. Просто ботаническая классификация и кулинарная отвечают на разные вопросы.

Ботаник смотрит на строение и происхождение растения, а повар – на то, как продукт используется в блюде. Именно поэтому нет нужды спорить, правильно ли называть помидор овощем. В повседневной жизни это овощ, а если говорить на языке ботаники, то это плод.

Откуда взялось правило о фруктах

Чтобы окончательно разобраться, достаточно запомнить одну простую вещь: плод формируется из цветка и защищает семена растения. Помидор соответствует этим признакам.

Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет, что помидор – это овощ, спешить поправлять человека не стоит. В кулинарном контексте это совершенно привычное название. А вот если задать вопрос с точки зрения ботаники, правильный ответ будет другим: помидор – ботанический плод, который в быту мы называем именно фруктом.

И именно эта небольшая разница между кухней и наукой делает обычный помидор гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.

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