Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму
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Домашние консервированные помидоры всегда остаются одной из самых популярных зимних заготовок. Если не хочется тратить много времени на стерилизацию банок с готовой консервацией, стоит воспользоваться простым способом с двойным заливанием кипятком. Помидоры получаются ароматными, хорошо хранятся и прекрасно подходят в качестве дополнения ко многим блюдам

Идея приготовления помидоров без стерилизации на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

Ингредиенты (на 2-литровую банку):

  • помидоры – столько, сколько поместится в банку
  • укроп – несколько веточек
  • петрушка – несколько веточек
  • чеснок – 2 зубчика
  • чёрный перец горошком – 5–6 шт.
  • душистый перец – 3 шт.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л. (можно с небольшой горкой)
  • уксус – 1 ч.л.
  • кипяток – для заливки

Способ приготовления:

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

1. Сначала хорошо вымойте помидоры и подготовьте чистую двухлитровую банку. На дно выложите укроп, петрушку, зубчики чеснока, лавровый лист и оба вида перца.

2. После этого плотно уложите помидоры в банку. Для этого рецепта лучше всего выбирать спелые, но упругие плоды среднего размера.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

3. Залейте содержимое банки кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. За это время помидоры хорошо прогреются.

4. Через 15 минут воду нужно слить. Непосредственно в банку добавьте соль, сахар и уксус в указанных пропорциях.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

5. После этого снова залейте помидоры кипятком до верха и сразу плотно закройте стерилизованной крышкой.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

6. Готовую банку переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем или тёплым одеялом. В таком виде оставьте консервацию до полного остывания.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

7. Помидоры без стерилизации получаются ароматными, сочными и прекрасно дополнят зимнее меню. Простой способ приготовления позволяет сэкономить время и сделать вкусную домашнюю заготовку без лишних хлопот.

Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму

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