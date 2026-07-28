Помидоры без стерилизации: простой рецепт консервирования на зиму
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Домашние консервированные помидоры всегда остаются одной из самых популярных зимних заготовок. Если не хочется тратить много времени на стерилизацию банок с готовой консервацией, стоит воспользоваться простым способом с двойным заливанием кипятком. Помидоры получаются ароматными, хорошо хранятся и прекрасно подходят в качестве дополнения ко многим блюдам
Идея приготовления помидоров без стерилизации на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты (на 2-литровую банку):
- помидоры – столько, сколько поместится в банку
- укроп – несколько веточек
- петрушка – несколько веточек
- чеснок – 2 зубчика
- чёрный перец горошком – 5–6 шт.
- душистый перец – 3 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л. (можно с небольшой горкой)
- уксус – 1 ч.л.
- кипяток – для заливки
Способ приготовления:
1. Сначала хорошо вымойте помидоры и подготовьте чистую двухлитровую банку. На дно выложите укроп, петрушку, зубчики чеснока, лавровый лист и оба вида перца.
2. После этого плотно уложите помидоры в банку. Для этого рецепта лучше всего выбирать спелые, но упругие плоды среднего размера.
3. Залейте содержимое банки кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. За это время помидоры хорошо прогреются.
4. Через 15 минут воду нужно слить. Непосредственно в банку добавьте соль, сахар и уксус в указанных пропорциях.
5. После этого снова залейте помидоры кипятком до верха и сразу плотно закройте стерилизованной крышкой.
6. Готовую банку переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем или тёплым одеялом. В таком виде оставьте консервацию до полного остывания.
7. Помидоры без стерилизации получаются ароматными, сочными и прекрасно дополнят зимнее меню. Простой способ приготовления позволяет сэкономить время и сделать вкусную домашнюю заготовку без лишних хлопот.
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