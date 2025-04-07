Классические голубцы – это сытное блюдо из овощей и мяса. Но именно сейчас идет Пасхальный пост, поэтому если вы его соблюдаете, можно воспользоваться следующим вариантом.

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Идея приготовления сочных постных голубцов для ужина опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen yuliana в Instagram. Для основания понадобится пекинская капуста.

Ингредиенты:

капуста пекинская – 1 кг.

лук средний – 3 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – половинка

рис – 200 г

паста томатно – 2 ст.л.

соль, перец черный молотый, паприка – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымытый рис залить 500 мл холодной воды и варить на минимальном огне 15 минут.

2. Пекинскую капусту разобрать на листья и сложить их в просторную кастрюлю.

3. Залить крутым кипятком и оставить на несколько минут. Через 3-5 минут воду слить.

4. Лук и перец порезать маленькими кубиками, морковь натереть на большой терке.

5. На разогретую сковороду влить растительное масло и дать лук, перец, морковь.

6. Обжарить несколько минут, объединить отварной рис, измельченную зелень и потушенные овощи.

7. Посолить, поперчить, тщательно перемешать.

8. На толстый край листьев капусты выложить начинку и закрутить голубец, подгибая края. Таким образом сформировать все голубцы.

9. Для соуса развести в 500 мл воды томатную пасту, добавить соль.

10. Тушить голубцы можно в кастрюле, мультиварке или духовке. На дно емкости выложить несколько капустных листьев, чтобы блюдо не подгорело, а на них голубцы. Залить соусом и тушить на небольшом огне в течение 40-60 минут.

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