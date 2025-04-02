Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой
Галушки – традиционное украинское блюдо. Если вы держите Пасхальный пост, можно приготовить такие изделия на обед. По желанию добавьте сладкую и соленую начинку.
Идея приготовления постных картофельных галушек на обед опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Это очень вкусно.
Ингредиенты для теста:
- картофельное пюре – 600 г
- мука 150 г – 170 г
- соль
Ингредиенты для сладкой начинки:
- растительное масло – 75 мл.
- панировочные сухари – 5 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
Ингредиенты для соленой начинки:
- масло – 10 мл.
- лук – 1 шт.
- брынза – 150 г (если вы едите в пост молочные продукты)
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Отварить картофель в подсоленной воде до готовности, перетереть на пюре, охладить.
2. Смешать холодное пюре с просеянной мукой и перемешать мягкое тесто.
3. Раскатать из теста колбаски, и уже из них сделать галушки.
4. Отварить галушки в подсоленной воде 4-5 минут.
5. С тестом нужно работать быстро, потому что оно родное.
6. Если прилипает к рукам, подмешивайте мукой, но не добавляйте ее много, – галушки должны быть очень нежные и мягкие
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