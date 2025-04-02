Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
240
Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

Галушки – традиционное украинское блюдо. Если вы держите Пасхальный пост, можно приготовить такие изделия на обед. По желанию добавьте сладкую и соленую начинку.

Видео дня

Идея приготовления постных картофельных галушек на обед опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Это очень вкусно.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

Ингредиенты для теста:

  • картофельное пюре – 600 г
  • мука 150 г – 170 г
  • соль

Ингредиенты для сладкой начинки:

  • растительное масло – 75 мл.
  • панировочные сухари – 5 ст.л.
  • сахар – 3 ст.л.
  • ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для соленой начинки:

  • масло – 10 мл.
  • лук – 1 шт.
  • брынза – 150 г (если вы едите в пост молочные продукты)
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

1. Отварить картофель в подсоленной воде до готовности, перетереть на пюре, охладить.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

2. Смешать холодное пюре с просеянной мукой и перемешать мягкое тесто.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

3. Раскатать из теста колбаски, и уже из них сделать галушки.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

4. Отварить галушки в подсоленной воде 4-5 минут.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

5. С тестом нужно работать быстро, потому что оно родное.

Постные картофельные галушки на обед: можно сделать с соленой или сладкой начинкой

6. Если прилипает к рукам, подмешивайте мукой, но не добавляйте ее много, – галушки должны быть очень нежные и мягкие

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты