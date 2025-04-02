Галушки – традиционное украинское блюдо. Если вы держите Пасхальный пост, можно приготовить такие изделия на обед. По желанию добавьте сладкую и соленую начинку.

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Идея приготовления постных картофельных галушек на обед опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Это очень вкусно.

Ингредиенты для теста:

картофельное пюре – 600 г

мука 150 г – 170 г

соль

Ингредиенты для сладкой начинки:

растительное масло – 75 мл.

панировочные сухари – 5 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для соленой начинки:

масло – 10 мл.

лук – 1 шт.

брынза – 150 г (если вы едите в пост молочные продукты)

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в подсоленной воде до готовности, перетереть на пюре, охладить.

2. Смешать холодное пюре с просеянной мукой и перемешать мягкое тесто.

3. Раскатать из теста колбаски, и уже из них сделать галушки.

4. Отварить галушки в подсоленной воде 4-5 минут.

5. С тестом нужно работать быстро, потому что оно родное.

6. Если прилипает к рукам, подмешивайте мукой, но не добавляйте ее много, – галушки должны быть очень нежные и мягкие

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