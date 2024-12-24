Рождество – один из самых главных праздников в году, и именно на этот праздник принято готовить самые вкусные блюда. А вот на Святвечер перед Рождеством, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюда, среди которых особое место занимает постный борщ, вареники, тушеную капусту с грибами и обязательно узвар.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень важного и вкусного постного блюда для Святвечера – постный борщ с ушками.

Ингредиенты:

Лук – 1 шт.

Свекла – 3 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошек – 6 шт.

Свекольный квас – 50 мл

Соль – 1 щепотка

Для ушек:

Мука – 200 г

Вода – 100 мл

Масло растительное — 1,5 ст.л.

Лук – 1 шт.

Сушеные грибы – 100 г

Картофель – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Борщ: свеклу выложить на фольгу, добавить немного масла, соль, перец, завернуть и отправить в духовку на 1 час при 200С. Сушеные грибы варим в 2,5-3 л воды, немного подсаливаем. Картошку готовим тем же способом, что и свекла. Грибы варим 20-30 мин, а как сварятся, процеживаем уху во второй сосуд, где будем варить борщ.

2. Начинка для ушек: грибы перемалываем в мясорубке, готовый картофель чистим и превращаем в пюре. Лук мелко нарезаем и жарим до золотистого цвета на подсолнечном масле. Добавляем перемолотые грибы, жарим несколько минут, солим и перчим. Грибы с луком совмещаем с пюре и оставляем остывать и начинка готова.

3. Тесто: муку, кипяток и масло совмещаем и осторожно замешиваем тесто. Можно использовать сначала лопатку, потому что тесто горячее. Когда немного остынет, замешиваем руками. Если липнет, добавляем муки, пока не станет мягкая, эластичная.

4. Растачиваем тесто и делаем небольшие круги для "ушек", как на вареники (только поменьше в диаметре). Начиняем грибной начинкой и варим в подсоленной воде небольшими порциями, по 5-7 минут. Когда ушки поварились вынимаем их из воды и складываем в миску.

5. Свеклу чистим от кожуры и натираем на большой терке. На сковороде поджариваем 1 луковицу до золотистого цвета и бросаем туда же свеклу. Тушим примерно 15-20 минут и под конец вливаем свекольный квас и тушим еще 5 минут.

6. Ставим на огонь грибную юшку, подогреваем, чтобы слегка закипела. Бросаем заправку из свеклы, добавляем лавровый лист, перец горошком и варим 10-15 мин на легком огне.

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