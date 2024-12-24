Постный борщ с "ушками" для Святвечера: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Рождество – один из самых главных праздников в году, и именно на этот праздник принято готовить самые вкусные блюда. А вот на Святвечер перед Рождеством, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюда, среди которых особое место занимает постный борщ, вареники, тушеную капусту с грибами и обязательно узвар.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень важного и вкусного постного блюда для Святвечера – постный борщ с ушками.
Ингредиенты:
- Лук – 1 шт.
- Свекла – 3 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошек – 6 шт.
- Свекольный квас – 50 мл
- Соль – 1 щепотка
Для ушек:
- Мука – 200 г
- Вода – 100 мл
- Масло растительное — 1,5 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Сушеные грибы – 100 г
- Картофель – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Борщ: свеклу выложить на фольгу, добавить немного масла, соль, перец, завернуть и отправить в духовку на 1 час при 200С. Сушеные грибы варим в 2,5-3 л воды, немного подсаливаем. Картошку готовим тем же способом, что и свекла. Грибы варим 20-30 мин, а как сварятся, процеживаем уху во второй сосуд, где будем варить борщ.
2. Начинка для ушек: грибы перемалываем в мясорубке, готовый картофель чистим и превращаем в пюре. Лук мелко нарезаем и жарим до золотистого цвета на подсолнечном масле. Добавляем перемолотые грибы, жарим несколько минут, солим и перчим. Грибы с луком совмещаем с пюре и оставляем остывать и начинка готова.
3. Тесто: муку, кипяток и масло совмещаем и осторожно замешиваем тесто. Можно использовать сначала лопатку, потому что тесто горячее. Когда немного остынет, замешиваем руками. Если липнет, добавляем муки, пока не станет мягкая, эластичная.
4. Растачиваем тесто и делаем небольшие круги для "ушек", как на вареники (только поменьше в диаметре). Начиняем грибной начинкой и варим в подсоленной воде небольшими порциями, по 5-7 минут. Когда ушки поварились вынимаем их из воды и складываем в миску.
5. Свеклу чистим от кожуры и натираем на большой терке. На сковороде поджариваем 1 луковицу до золотистого цвета и бросаем туда же свеклу. Тушим примерно 15-20 минут и под конец вливаем свекольный квас и тушим еще 5 минут.
6. Ставим на огонь грибную юшку, подогреваем, чтобы слегка закипела. Бросаем заправку из свеклы, добавляем лавровый лист, перец горошком и варим 10-15 мин на легком огне.
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