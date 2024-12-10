Постный капустняк с пшеном и квашенной капустой традиционно готовят на Сочельник 6 января. А подают данное блюдо с 11 другими блюдами, среди которых обязательно должны быть пампушки.

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Редакция FoodOboz делится аутентичным рецептом очень вкусного украинского капустняка, с пшеном и квашенной капустой.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Пшено– 150 г

Морковь – 1 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Вода – 2 л

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Квашеная капуста – 300

Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Промойте несколько раз пшено, после обдайте кипятком и замочите в холодной воде на 20-30 минут. Овощи очистите, картофель нарежьте крупными кубиками, лук и чеснок нарежьте мелко. Морковь натрите на крупной терке.

2. Воду доведите до кипения, всыпьте туда первым пшено и картофель. Варите после повторного закипания 10-15 минут. Здесь можно посолить блюдо и положить лавровый лист.

3. Отожмите квашеную капусту от жидкости.

4. В сковороде разогрейте растительное, сделайте овощную зажарку, в конце к овощам добавьте томатную пасту, но можно обойтись и без нее.

5. Положите в кастрюлю к пшену квашеную капусту и зажарку, варите еще 10-15 минут. После добавьте чеснок, черный перец, оставьте на огне на 1-2 минуты. Затем снимите с огня и накройте крышкой на 10 минут.

Подавайте капустняк со ржаным хлебом на закваске!

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