Праздничные елочки из слоеного теста: как приготовить вкусную закуску
Из слоеного теста можно приготовить много разнообразных блюд. И даже очень атмосферных и праздничных. Например, вкусные елочки, которые точно понравятся всем.
Идея приготовления вкусных елок из слоеного теста опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- томатное пюре
- бекон – 100 г
- сыр – 70 г
- яйца – 1 шт.
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Тесто немного раскатать и разделить на две части.
2. Одну часть смазать томатным пюре.
3. Выложить бекон, сыр и закрыть второй половиной теста.
4. Нарезать на тоненькие полоски и сформировать елочки.
5. Смазать яйцом и посыпать травами.
6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
