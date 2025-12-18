Из слоеного теста можно приготовить много разнообразных блюд. И даже очень атмосферных и праздничных. Например, вкусные елочки, которые точно понравятся всем.

Идея приготовления вкусных елок из слоеного теста опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

томатное пюре

бекон – 100 г

сыр – 70 г

яйца – 1 шт.

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатать и разделить на две части.

2. Одну часть смазать томатным пюре.

3. Выложить бекон, сыр и закрыть второй половиной теста.

4. Нарезать на тоненькие полоски и сформировать елочки.

5. Смазать яйцом и посыпать травами.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

