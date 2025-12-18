Праздничные елочки из слоеного теста: как приготовить вкусную закуску

Из слоеного теста можно приготовить много разнообразных блюд. И даже очень атмосферных и праздничных. Например, вкусные елочки, которые точно понравятся всем.

Идея приготовления вкусных елок из слоеного теста опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • томатное пюре
  • бекон – 100 г
  • сыр – 70 г
  • яйца – 1 шт.
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатать и разделить на две части.

2. Одну часть смазать томатным пюре.

3. Выложить бекон, сыр и закрыть второй половиной теста.

4. Нарезать на тоненькие полоски и сформировать елочки.

5. Смазать яйцом и посыпать травами.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

