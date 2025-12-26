Все рецепты
Праздничные тарталетки с икрой для новогоднего стола: как приготовить
Отличной закуской для праздничного новогоднего стола будут тарталетки с красной икрой. Сначала сделайте намазку на основе крабовых палочек и отожмите в емкости из песочного теста. Икру выложите сверху – получится очень вкусно и изысканно.
Идея приготовления праздничных тарталеток с икрой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты (на 12 шт):
- тарталетки
- крабовые палочки – 4 шт.
- яйца – 2 шт.
- плавленые сырки – 1 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- икра
- зелень
Способ приготовления:
1. Отварить яйца.
2. Выложить яйца вместе с яйцами и крабовыми палочками в чашу блендера.
3. Взбить до однородности.
4. по желанию переложить массу в кондитерский мешок для удобства и отжать в тарталетки.
5. Наполнить тарталетки кремом.
6. Выложить икру и микрогрин.
