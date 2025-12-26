Праздничные тарталетки с икрой для новогоднего стола: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Отличной закуской для праздничного новогоднего стола будут тарталетки с красной икрой. Сначала сделайте намазку на основе крабовых палочек и отожмите в емкости из песочного теста. Икру выложите сверху – получится очень вкусно и изысканно.

Идея приготовления праздничных тарталеток с икрой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты (на 12 шт):

  • тарталетки
  • крабовые палочки – 4 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • плавленые сырки – 1 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • икра
  • зелень

Способ приготовления:

1. Отварить яйца.

2. Выложить яйца вместе с яйцами и крабовыми палочками в чашу блендера.

3. Взбить до однородности.

4. по желанию переложить массу в кондитерский мешок для удобства и отжать в тарталетки.

5. Наполнить тарталетки кремом.

6. Выложить икру и микрогрин.

